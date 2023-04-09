Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с АЕКом, «Панатинаикос» – с «Перистери» и другие матчи
В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся пять матчей.
Одержавший 21 победу подряд «Олимпиакос» встретится на выезде с АЕКом, «Панатинаикос» – с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.45, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.45, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.45, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.45, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
- Дата проведения
- 9 апреля, 15.45, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Положение команд: Олимпиакос – 21-0, Панатинаикос – 16-5, Перистери – 13-8, ПАОК – 12-9, АЕК – 12-9, Промитеас – 12-9, Колоссос – 10-11, Арис – 10-11, Лаврион – 7-14, Аполлон – 5-16, Кардицас – 5-17, Ионикос – 4-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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