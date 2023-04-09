Чемпионат Греции. «Олимпиакос» встретится с АЕКом, «Панатинаикос» – с «Перистери» и другие матчи

В воскресенье, 9 апреля, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся пять матчей.

Одержавший 21 победу подряд « » встретится на выезде с АЕКом, « » – с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Олимпиакос Дата проведения 9 апреля, 15.45, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia» Онлайн матча

Арис – Промитеас Дата проведения 9 апреля, 15.45, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 21-0, Панатинаикос – 16-5, Перистери – 13-8, – 12-9, – 12-9, – 12-9, Колоссос – 10-11, Арис – 10-11, Лаврион – 7-14, Аполлон – 5-16, Кардицас – 5-17, Ионикос – 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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