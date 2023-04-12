Леброн подколол Дэвиса за фол на Конли: «Его переклинило»
«Лейкерс» были близки к победе над «Миннесотой» в матче плей-ин в основное время после точного броска из-за дуги от Денниса Шредера за 1,4 секунды до сирены.
В последней атаке «Вулвз» вывели на бросок Майка Конли, на котором нарушил правила Энтони Дэвис. Плеймейкер «волков» реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвертой четверти и перевел игру в овертайм.
Комментируя решающие эпизоды основного времени вскоре после сирены, лидер «озерников» Джеймс пошутил над Дэвисом.
«Я сделал скидку на Шредера вместо собственной атаки. Играю так с детства, доверяю партнерам. Деннис использовал возможность. Жаль, что Эй Ди переклинило и он испортил ему победный бросок», – сказал Джеймс.
«Я испортил ему победный бросок, приношу извинения. Приношу свои глубочайшие извинения», – подключился к разговору Дэвис.
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