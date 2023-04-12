Леброн подколол Дэвиса за фол на Конли: «Его переклинило»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота видео Майк Конли Энтони Дэвис Деннис Шредер НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» были близки к победе над «Миннесотой» в матче плей-ин в основное время после точного броска из-за дуги от Денниса Шредера за 1,4 секунды до сирены.

В последней атаке «Вулвз» вывели на бросок Майка Конли, на котором нарушил правила Энтони Дэвис. Плеймейкер «волков» реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвертой четверти и перевел игру в овертайм.

Комментируя решающие эпизоды основного времени вскоре после сирены, лидер «озерников» Джеймс пошутил над Дэвисом.

«Я сделал скидку на Шредера вместо собственной атаки. Играю так с детства, доверяю партнерам. Деннис использовал возможность. Жаль, что Эй Ди переклинило и он испортил ему победный бросок», – сказал Джеймс.

«Я испортил ему победный бросок, приношу извинения. Приношу свои глубочайшие извинения», – подключился к разговору Дэвис.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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3 комментария

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Xell
Главное химия и атмосфера в команде значительно лучше после обмена Уэстбрука. Это важно, чтобы стать командой.
+5
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Rjcnbr
"У Антона Давыдова случился мозговой пердёж", - сказал в эфире НТВ+ Леонид Жамес
+4
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Костя Костя
Пипец.. Но молодцы что довели до конца
+5
0
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