« » были близки к победе над «Миннесотой» в матче плей-ин в основное время после точного броска из-за дуги от за 1,4 секунды до сирены.

В последней атаке «Вулвз» вывели на бросок , на котором нарушил правила . Плеймейкер «волков» реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвертой четверти и перевел игру в овертайм.

Комментируя решающие эпизоды основного времени вскоре после сирены, лидер «озерников» Джеймс пошутил над Дэвисом.

«Я сделал скидку на Шредера вместо собственной атаки. Играю так с детства, доверяю партнерам. Деннис использовал возможность. Жаль, что Эй Ди переклинило и он испортил ему победный бросок», – сказал .

«Я испортил ему победный бросок, приношу извинения. Приношу свои глубочайшие извинения», – подключился к разговору Дэвис.

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