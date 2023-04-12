Тэйлор Дженкинс и Док Риверс – тренеры месяца в НБА
Тэйлор Дженкинс из «Мемфиса» и Док Риверс из «Филадельфии» признаны тренерами месяца в Западной и Восточной конференциях НБА по итогам марта и апреля.
«Гризлис» Дженкинса продемонстрировали результат 14-8 и финишировали на 2-м месте в Западной конференции.
«Сиксерс» Риверса выдали результат 15-7 и финишировали на 3-м месте в Восточной конференции.
На награды также претендовали:
Запад: Дарвин Хэм («Лейкерс») и Уилли Грин («Новый Орлеан»)
Восток: Джей Би Бикерстафф («Кливленд») и Майк Буденхольцер («Милуоки»).
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