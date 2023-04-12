Тэйлор Дженкинс и Док Риверс – тренеры месяца в НБА

из « » и из «Филадельфии» признаны тренерами месяца в Западной и Восточной конференциях по итогам марта и апреля.

«Гризлис» Дженкинса продемонстрировали результат 14-8 и финишировали на 2-м месте в Западной конференции.

«Сиксерс» Риверса выдали результат 15-7 и финишировали на 3-м месте в Восточной конференции.

На награды также претендовали:

Запад: («Лейкерс») и Уилли Грин («Новый Орлеан»)

Восток: Джей Би Бикерстафф («Кливленд») и Майк Буденхольцер («Милуоки»).

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории