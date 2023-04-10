«Бостон» – единственная команда НБА, попавшая в Топ-5 лиги по рейтингу эффективности обороны и нападения в сезоне-2022/23

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Сформировались окончательные статистические показатели команд НБА по окончании регулярного чемпионата-2022/23.

«Бостон» – единственный, попавший в Топ-5 защитного и атакующего рейтинга эффективности. «Кливленд» и «Филадельфия» – в Топ-10.

Команды с лучшим атакующим рейтином в сезоне-2022/23:

1. «Cакраменто» – 119,4

2. «Бостон» – 118,0

3. «Нью-Йорк» – 117,8

4. «Филадельфия» – 117,7

5. «Денвер» – 117,6

6. «Даллас» – 116,8

7. «Атланта» – 116,6

8. «Голден Стэйт» – 116,1

9. «Кливленд» – 116,1

10. «Юта» – 115,8

Команды с лучшим защитным рейтином в сезоне-2022/23:

1. «Кливленд» – 110,6

2. «Мемфис» – 111,2

3. «Бостон» – 111,5

4. «Милуоки» – 111,9

5. «Чикаго» – 112,2

6. «Новый Орлеан» – 112,5

7. «Финикс» – 113,0

8. «Филадельфия» – 113,3

9. «Майами» – 113,3

10. «Миннесота» – 113,8

Девять из десяти последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по защитному рейтингу и рейтингу нападения в регулярке. Последовательность сохранялась 9 сезонов подряд, однако в прошлом году «Голден Стэйт» прервал серию, закончив год 17-ми в атаке.

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2 комментария

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Добрейший Вечерочек
Ответ si40w
Под топ 10, получается ещё Фила и Кливленд подходят. Все с востока. Значит ли это, что главные фавориты там?🤔
с одной стороны да. бостон, фила и бакс главные претенденты. кавс тоже хороши. но с другой стороны, у них будет тяжелый путь к финалу, пока они друг с другом разберутся.
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si40w
Под топ 10, получается ещё Фила и Кливленд подходят. Все с востока. Значит ли это, что главные фавориты там?🤔
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0
+1
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