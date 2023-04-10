«Бостон» – единственная команда НБА, попавшая в Топ-5 лиги по рейтингу эффективности обороны и нападения в сезоне-2022/23

Сформировались окончательные статистические показатели команд НБА по окончании регулярного чемпионата-2022/23.

«Бостон» – единственный, попавший в Топ-5 защитного и атакующего рейтинга эффективности. « » и «Филадельфия» – в Топ-10.

Команды с лучшим атакующим рейтином в сезоне-2022/23:

1. «Cакраменто» – 119,4

2. «Бостон» – 118,0

3. « » – 117,8

4. «Филадельфия» – 117,7

5. « » – 117,6

6. «Даллас» – 116,8

7. « » – 116,6

8. «Голден Стэйт» – 116,1

9. « » – 116,1

10. «Юта» – 115,8

Команды с лучшим защитным рейтином в сезоне-2022/23:

1. « » – 110,6

2. « » – 111,2

3. « » – 111,5

4. « » – 111,9

5. « » – 112,2

6. « » – 112,5

7. « » – 113,0

8. « » – 113,3

9. « » – 113,3

10. «Миннесота» – 113,8

Девять из десяти последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по защитному рейтингу и рейтингу нападения в регулярке. Последовательность сохранялась 9 сезонов подряд, однако в прошлом году « » прервал серию, закончив год 17-ми в атаке.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Носки – невероятно важная часть НБА