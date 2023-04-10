«Бостон» – единственная команда НБА, попавшая в Топ-5 лиги по рейтингу эффективности обороны и нападения в сезоне-2022/23
Сформировались окончательные статистические показатели команд НБА по окончании регулярного чемпионата-2022/23.
«Бостон» – единственный, попавший в Топ-5 защитного и атакующего рейтинга эффективности. «Кливленд» и «Филадельфия» – в Топ-10.
Команды с лучшим атакующим рейтином в сезоне-2022/23:
1. «Cакраменто» – 119,4
2. «Бостон» – 118,0
3. «Нью-Йорк» – 117,8
4. «Филадельфия» – 117,7
5. «Денвер» – 117,6
6. «Даллас» – 116,8
7. «Атланта» – 116,6
8. «Голден Стэйт» – 116,1
9. «Кливленд» – 116,1
10. «Юта» – 115,8
Команды с лучшим защитным рейтином в сезоне-2022/23:
1. «Кливленд» – 110,6
2. «Мемфис» – 111,2
3. «Бостон» – 111,5
4. «Милуоки» – 111,9
5. «Чикаго» – 112,2
6. «Новый Орлеан» – 112,5
7. «Финикс» – 113,0
8. «Филадельфия» – 113,3
9. «Майами» – 113,3
10. «Миннесота» – 113,8
Девять из десяти последних чемпионов НБА входили в Топ-10 лиги по защитному рейтингу и рейтингу нападения в регулярке. Последовательность сохранялась 9 сезонов подряд, однако в прошлом году «Голден Стэйт» прервал серию, закончив год 17-ми в атаке.
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