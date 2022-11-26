Деджонте Мюррэй и Трэй Янг поучаствовали в потасовке с игроками «Рокетс»
По ходу матча «Хьюстон» – «Атланта» произошла небольшая потасовка с участием лидеров гостей Деджонте Мюррэя и Трэя Янга, а также молодых звезд техасцев Джабари Смита и Джейлена Грина.
Конфликтная ситуация возникла после перепалки Мюррэя и Смита, чуть позже выяснять отношения начали Янг и Грин. Баскетболистов удалось быстро разнять.
Все четверо получили по техническому замечанию.
«Рокетс» победили 128:122. Сразу после сирены Грин издевательски помахал соперникам на прощание.
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