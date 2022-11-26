По ходу матча – произошла небольшая потасовка с участием лидеров гостей и , а также молодых звезд техасцев Джабари Смита и .

Конфликтная ситуация возникла после перепалки Мюррэя и Смита, чуть позже выяснять отношения начали Янг и Грин. Баскетболистов удалось быстро разнять.

Все четверо получили по техническому замечанию.

«Рокетс» победили 128:122. Сразу после сирены Грин издевательски помахал соперникам на прощание.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен