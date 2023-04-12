Деджонте Мюррэй посмеялся над экспертами ESPN, которые единогласно прогнозировали победу «Майами» в игре плей-ин
«Атланта» в понедельник в выездном матче плей-ин обыграла «Майами» (116:105).
Финишировавшие восьмыми в регулярном чемпионате «Хоукс» благодаря этой победе вышли в плей-офф с седьмым номером посева.
Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй выложил пост, посвященный прогнозу журналистов ESPN на игру двух команд. Все 17 экспертов отдали свои голоса «Хит».
«Мы оставили вас в дураках, ублюдки 😂😂!!!!!» – написал Мюррэй.
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