« » в понедельник в выездном матче плей-ин обыграла « » (116:105).

Финишировавшие восьмыми в регулярном чемпионате «Хоукс» благодаря этой победе вышли в плей-офф с седьмым номером посева.

Защитник «Атланты» выложил пост, посвященный прогнозу журналистов на игру двух команд. Все 17 экспертов отдали свои голоса «Хит».

«Мы оставили вас в дураках, ублюдки 😂😂!!!!!» – написал Мюррэй.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА