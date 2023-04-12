Куин Снайдер: «Хотим предстать в лучшем виде в конце сезона. И сезон еще не закончен»

Главный тренер «Атланты» остался доволен тем, как команда проявила себя в матче плей-ин с « » (116:105).

Финишировавшие восьмыми в регулярном чемпионате «Хоус» вышли в плей-офф, где их соперником станет «Бостон».

«Хотим предстать в лучшем виде в конце сезона. И сезон еще не закончен. Надеюсь, мы сможем использовать этот результат и продолжить развитие.

Это всего одна игра – но это была наша игра», – заявил Снайдер.

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