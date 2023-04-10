Д’Анджело Расселл о мотивации в матче с «Миннесотой»: «Главная мотивация в том, что они мешают нам попасть в плей-офф»

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл поделился ожиданиями от матча со своей бывшей командой «Миннесотой» в плей-ин.

«У них много опасных игроков в атаке, много опций. Нам нужно будет постараться на своей половине. У них есть, кому набирать очки.

Главная мотивация в том, что они мешают нам попасть в плей-офф. Обмен не имеет к этому никакого отношения. Они стоят у нас на пути. Это все, что имеет значение», – заявил Расселл.

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