«Лейкерс» поднялись на 7-е место на Западе и отстают на одну победу от «Голден Стэйт», который идет 6-м

Теги Даллас Голден Стэйт Лейкерс Миннесота НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу победили в гостевом матче «Миннесоту» со счетом 123:111.

«Лейкерс» (39-38) благодаря победе поднялись на 7-е место на Западе, «Миннесота» (39-39) идет 9-й.

На 6-м месте, которое дает прямое попадание в плей-офф без участия в плей-ин, расположен действующий чемпион «Голден Стэйт» (40-37).

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Почему возвращение Гэри Пэйтона II радикально меняет ситуацию для «Голден Стэйт»

ESPN

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vendett1a
ГСВ может поменять 6ое место на Западе на 5 пиков первого раунда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Петров
Смысл постить новость не дождавшись окончания встречи ГСВ САС?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
И снова Леброн против ГСВ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Новиков
6 место на западе это самый лакомый кусочек во всей лиге. Все хотят сакраменто в первом раунде
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий