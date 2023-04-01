«Лейкерс» поднялись на 7-е место на Западе и отстают на одну победу от «Голден Стэйт», который идет 6-м
«Лейкерс» в пятницу победили в гостевом матче «Миннесоту» со счетом 123:111.
«Лейкерс» (39-38) благодаря победе поднялись на 7-е место на Западе, «Миннесота» (39-39) идет 9-й.
На 6-м месте, которое дает прямое попадание в плей-офф без участия в плей-ин, расположен действующий чемпион «Голден Стэйт» (40-37).
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ESPN
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