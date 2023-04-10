Леброн Джеймс: «У нас всего один день на подготовку к матчу с «Миннесотой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оценил расклад сил перед матчем плей-ин против «Миннесоты».

«Сейчас все немного иначе, потому что обычно перед плей-офф у команды есть несколько дней на подготовку. Но в данном случае у нас буквально всего один день на подготовку. Но мы концентрируемся на всем, что нужно сделать. Хорошая новость в том, что нам не нужно никуда ехать. У нас было много перелетов в последнее время.

Хорошо, что мы можем остаться дома, но нельзя испытывать чувство комфорта. Мы должны быть начеку, в полной готовности и готовиться к игре», – заявил Джеймс.

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3 комментария

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Igbin
Ответ F1amberg
а зачем готовиться-то. Руди ж все приготовил уже.
Да и Макдэниэлс помог.
+7
0
+7
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F1amberg
а зачем готовиться-то. Руди ж все приготовил уже.
+9
0
+9
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alexLA
Должны по-хорошему наказать Миннесоту, уж слишком они начудачили за один день - и сломанная рука Макдэниэлса, и перепалка Гобера с слоумо.
+4
-4
0
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