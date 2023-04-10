Лидер « » оценил расклад сил перед матчем плей-ин против «Миннесоты».

«Сейчас все немного иначе, потому что обычно перед плей-офф у команды есть несколько дней на подготовку. Но в данном случае у нас буквально всего один день на подготовку. Но мы концентрируемся на всем, что нужно сделать. Хорошая новость в том, что нам не нужно никуда ехать. У нас было много перелетов в последнее время.

Хорошо, что мы можем остаться дома, но нельзя испытывать чувство комфорта. Мы должны быть начеку, в полной готовности и готовиться к игре», – заявил Джеймс.

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