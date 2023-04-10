Трэй Янг стал доступен для обмена

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор заявил, что руководство «Хоукс» дало добро на обмен звездного разыгрывающего команды .

«С приближением межсезонья источники в лиге сообщают, что фронт-офис «Атланты» получил зеленый свет от владельцев и может делать с составом все, что захочет, в том числе рассматривать возможности обмена с участием разыгрывающего Трэя Янга», – пишет О’Коннор.

« » сыграет в гостях с « » в матче за выход в плей-офф 12 апреля в 02:30 по московскому времени.

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