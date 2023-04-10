Трэй Янг стал доступен для обмена

Теги Атланта Майами НБА Трэй Янг Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор заявил, что руководство «Хоукс» дало добро на обмен звездного разыгрывающего команды Трэя Янга.

«С приближением межсезонья источники в лиге сообщают, что фронт-офис «Атланты» получил зеленый свет от владельцев и может делать с составом все, что захочет, в том числе рассматривать возможности обмена с участием разыгрывающего Трэя Янга», – пишет О’Коннор.

«Атланта» сыграет в гостях с «Майами» в матче за выход в плей-офф 12 апреля в 02:30 по московскому времени.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Носки – невероятно важная часть НБА

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр -
Ответ BananaMama
Если это не запрос на обмен от самого Янга, который каким-то чудом не просочился к инсайдерам, то официально Хокс руководят героиновые наркоманы. С учетом того что tier 1 игроки если и могли рассмотреть Атланту, то обменом К Янгу, а не НА Янга, то получается Хокс или уходят в перестройку с сомнительными результатами (что-то быстро они, команда с Янгом-франчайзом прожила недолго), или вообще сейчас махнут на какую-нибудь недозвезду типо ДАнджело (я не говорю что это будет именно он, и вообще не знаю, есть ли у ЛАЛ ресурсы на такой обмен, просто привел его как пример "типа звезды", которая на самом деле нифига не звезда)
А что они с янгом достигнут? Второй год подряд отлет с пй?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ udod
Янга на Лилларда, Порт получает гораздо более молодого, Атланта лучшего здесь и сейчас (а что им с забитой платёжкой ещё делать)
Обменять молодую звезду на 33-летнюю, которая вот-вот начнет сдавать, и не факт что с Лиллардом-звездой, а не Лиллардом-балластом в платежке на годы вперед у них будет даже один сезон. Великолепный план, надежный, как швейцарские часы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ aarau
может траха янга на ирвинга махнуть?
Делаем ставки, через сколько матчей после очередного закидона Кайри нынешние критики Янга будут вспоминать "а ведь неплохая Атланта была с интересным франчайзом..."
Но если честно, идея взять Трэя второй звездой к Луке выглядит если и менее провальной, чем Кайри, то ненамного - если откинуть башку Кайри, минусы глобально те же самые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Если это не запрос на обмен от самого Янга, который каким-то чудом не просочился к инсайдерам, то официально Хокс руководят героиновые наркоманы. С учетом того что tier 1 игроки если и могли рассмотреть Атланту, то обменом К Янгу, а не НА Янга, то получается Хокс или уходят в перестройку с сомнительными результатами (что-то быстро они, команда с Янгом-франчайзом прожила недолго), или вообще сейчас махнут на какую-нибудь недозвезду типо ДАнджело (я не говорю что это будет именно он, и вообще не знаю, есть ли у ЛАЛ ресурсы на такой обмен, просто привел его как пример "типа звезды", которая на самом деле нифига не звезда)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikitosdaipoltos
Ответ Максим Макеев
Нас видимо ждёт лето «четырех чокнутых» Обмены кайри,Янга , Лиллард,Билла🙃
кому нужен Бил с такой зп?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чудинов Дмитрий
По-моему уже понятно, что эту «звезду» вполне можно заменить обычным ролевиков, который будет защищаться и не сильно портить в нападении. Платить максималку такому игроку - глупость.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Answer1
Ответ Максим Макеев
Нас видимо ждёт лето «четырех чокнутых» Обмены кайри,Янга , Лиллард,Билла🙃
Биллу вполне себе неплохо в Вашингтоне, в обмен Янга тоже слабо верю, Аталанта уже второй год Коллинза меняет, а он все не меняется)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Янга на Лилларда, Порт получает гораздо более молодого, Атланта лучшего здесь и сейчас (а что им с забитой платёжкой ещё делать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maryat
Ответ Максим Макеев
Нас видимо ждёт лето «четырех чокнутых» Обмены кайри,Янга , Лиллард,Билла🙃
Вот бы их всех в одну команду))) если чё я понимаю, что это невозможно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
На Дончича лол )
И тогда вернется всё на круги своя, ровно как и пикнули на драфте.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Меняйте всех кроме Мюррея
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
Нас видимо ждёт лето «четырех чокнутых»
Обмены кайри,Янга , Лиллард,Билла🙃
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goddemic
Интересно, такая новость мотивирует или демотивирует Янга для игры в ПИ
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aarau
может траха янга на ирвинга махнуть?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гол в девятину
Янг хайлайтовый популярный игрок, будет хороший спрос среди команд с маленького рынка
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий