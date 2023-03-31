Форвард «Нового Орлеана» все ближе к возвращению в строй.

Уильямсон активно занимался на площадке во время разминки перед игрой с «Денвером» в четверг. В частности, он исполнил данк.

Уильямсон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия.

медосмотр форварда состоится на следующей неделе.

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