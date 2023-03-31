Зайон Уильямсон исполнил данк на разминке перед матчем с «Денвером»
Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон все ближе к возвращению в строй.
Уильямсон активно занимался на площадке во время разминки перед игрой с «Денвером» в четверг. В частности, он исполнил данк.
Уильямсон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия.
Новый медосмотр форварда состоится на следующей неделе.
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