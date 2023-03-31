Зайон Уильямсон исполнил данк на разминке перед матчем с «Денвером»

Теги травмы Новый Орлеан НБА видео Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон все ближе к возвращению в строй.

Уильямсон активно занимался на площадке во время разминки перед игрой с «Денвером» в четверг. В частности, он исполнил данк.

Уильямсон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия.

Новый медосмотр форварда состоится на следующей неделе.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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1 комментарий

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boller_73
У него этих данков больше чем игровых скоро будет
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