Куин Снайдер во время переговоров с «Атлантой» настаивал на том, что он лично будет принимать решения по игрокам. Ранее Трэй Янг стал доступен для обмена

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор cообщает, что во время переговоров о заключении контракта с «Атлантой» главный тренер команды Куин Снайдер настаивал на том, что последнее слово по кадровым вопросам будет за ним.

Источники сообщают, что во время многомесячных переговоров, предшествовавших его окончательному найму, Снайдер требовал и сейчас оказывает значительное влияние на положение игроков в команде.

Ранее сообщалось, что звездный разыгрывающий стал доступен для обмена.

В конце февраля стороны договорились о заключении 5-летнего контракта.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Носки – невероятно важная часть НБА