Куин Снайдер во время переговоров с «Атлантой» настаивал на том, что он лично будет принимать решения по игрокам. Ранее Трэй Янг стал доступен для обмена
Журналист The Ringer Кевин О’Коннор cообщает, что во время переговоров о заключении контракта с «Атлантой» главный тренер команды Куин Снайдер настаивал на том, что последнее слово по кадровым вопросам будет за ним.
Источники сообщают, что во время многомесячных переговоров, предшествовавших его окончательному найму, Снайдер требовал и сейчас оказывает значительное влияние на положение игроков в команде.
Ранее сообщалось, что звездный разыгрывающий Трэй Янг стал доступен для обмена.
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Снайдеру хватило нескольких месяцев, чтобы понять, что с таким лидером шальной выход в финал Востока-это потолок
Правда, что-то я не вижу особенно команд, при обмене в которые, можно будет говорить о том, что обмен взаимовыгодный.
Те кто может потянуть - не смогут получив Янга стать контендерами. А те кто смогут непонятно, что могут предложить. Только если какая нибудь трехсторонка с Бостоном, в результате которой в Атланту едет Браун + ещё несколько ролевиков пиков+ ролевики из третьей команды, в Бостон едет кто нибудь типо Джонсона и Томаса из Бруклина, а Бруклин строит команду из Бриджеса, Янга, Клэксона.