Куин Снайдер во время переговоров с «Атлантой» настаивал на том, что он лично будет принимать решения по игрокам. Ранее Трэй Янг стал доступен для обмена

Теги Атланта НБА Куин Снайдер Трэй Янг Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор cообщает, что во время переговоров о заключении контракта с «Атлантой» главный тренер команды Куин Снайдер настаивал на том, что последнее слово по кадровым вопросам будет за ним.

Источники сообщают, что во время многомесячных переговоров, предшествовавших его окончательному найму, Снайдер требовал и сейчас оказывает значительное влияние на положение игроков в команде.

Ранее сообщалось, что звездный разыгрывающий Трэй Янг стал доступен для обмена.

В конце февраля стороны договорились о заключении 5-летнего контракта.

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5 комментариев

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Райли Карри
можете кидать в меня тапками. но Янг это Чалмерс. ему нужен пастух со Стимулом подлиннее и с ударом жёстче. будут сильные партнёры, будут титулы. но Янг не франчайз, а сильный ролевик. переоценен
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+3
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Донован хозяин НБА
Ответ Adilet Abdyramanov
Трэй как то сильно упал за последний год, хотя в игре вроде ничего не изменилось
Трей не упал, Трей стабильно продолжает от сезона к сезону периодически творить дичь и не работать над своими проблемами. И никто не в состоянии вправить ему мозг, потому что там все заклинило от непомерного эго.
Снайдеру хватило нескольких месяцев, чтобы понять, что с таким лидером шальной выход в финал Востока-это потолок
+1
-2
-1
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Forza
Если правда про Янга он может стать самым лакомым активом всего межсезонья. Но отдать за него, конечно, придется половину команды и ещё почку ген менеджера.
Правда, что-то я не вижу особенно команд, при обмене в которые, можно будет говорить о том, что обмен взаимовыгодный.

Те кто может потянуть - не смогут получив Янга стать контендерами. А те кто смогут непонятно, что могут предложить. Только если какая нибудь трехсторонка с Бостоном, в результате которой в Атланту едет Браун + ещё несколько ролевиков пиков+ ролевики из третьей команды, в Бостон едет кто нибудь типо Джонсона и Томаса из Бруклина, а Бруклин строит команду из Бриджеса, Янга, Клэксона.
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Adilet Abdyramanov
Трэй как то сильно упал за последний год, хотя в игре вроде ничего не изменилось
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Алексей Ильин
Обмен на Гобера и потом еще Митчелла подтянуть!
+6
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