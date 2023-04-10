Джимми Батлер: «Никто не считает нас фаворитами. Мне все так же плевать»

Теги Атланта Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер заявил, что мнение общественности не имеет для него значения.

«Никто не считал нас фаворитами в прошлом году. Да какая разница? Никто не выбирает нас в этом году. Мне все так же плевать», – сказал Батлер на встрече с журналистами.

«Майами» встретится с «Атлантой» в матче за выход в плей-офф 12 апреля в 02:30 по московскому времени.

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2 комментария

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МЗ
наверное самое интересное противостояние ПИ. Хотя на западе все 4 команды могут раскрошить друг друга, очень мощно в одном противостоянии могут сыграть буквально все, Минька может чуть слабее остальных выглядит, но и то не факт.
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kaissa
12 марта?! И как сыграли?))))))
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