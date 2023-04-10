Джимми Батлер: «Никто не считает нас фаворитами. Мне все так же плевать»

Звездный форвард « » заявил, что мнение общественности не имеет для него значения.

«Никто не считал нас фаворитами в прошлом году. Да какая разница? Никто не выбирает нас в этом году. Мне все так же плевать», – сказал Батлер на встрече с журналистами.

«Майами» встретится с «Атлантой» в матче за выход в плей-офф 12 апреля в 02:30 по московскому времени.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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