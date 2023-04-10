Джимми Батлер: «Никто не считает нас фаворитами. Мне все так же плевать»
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер заявил, что мнение общественности не имеет для него значения.
«Никто не считал нас фаворитами в прошлом году. Да какая разница? Никто не выбирает нас в этом году. Мне все так же плевать», – сказал Батлер на встрече с журналистами.
«Майами» встретится с «Атлантой» в матче за выход в плей-офф 12 апреля в 02:30 по московскому времени.
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