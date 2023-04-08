«Зенит» стал соперником УНИКСа в полуфинале Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Определились все участники 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2022/23.

Последней командой, которая оформила выход в следующий раунд, стал «Зенит». Петербургская команда сегодня одержала третью победу над московской МБА (99:80) и завершила серию 1/4 финала со счетом 3-1.

Соперником «Зенита» в 1/2 финала будет казанский УНИКС. В другой полуфинальной серии встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».

ЦСКА и УНИКС имеют преимущество своей площадки и начнут серии дома. Полуфинальные серии в этом году продлятся до четырех побед и пройдут в формате 2-2-1-1-1.

Серия ЦСКА – «Локомотив-Кубань» начнется 15 апреля, серия УНИКС — «Зенит» – 16 апреля.

(1) ЦСКА — (5) «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 15 апреля, 19:00 (мск) в Москве

2-я игра — 17 апреля, 20:00 (мск) в Москве

3-я игра — 20 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре

4-я игра — 22 апреля, 14:00 (мск) в Краснодаре

5-я игра — 25 апреля, 20:00 (мск) в Москве (*)

6-я игра — 28 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре (*)

7-я игра — 1 мая, 14:00 (мск) в Москве (*)

(2) УНИКС — (3) «Зенит»

1-я игра — 16 апреля, 14:00 (мск) в Казани

2-я игра — 18 апреля, 20:00 (мск) в Казани

3-я игра — 21 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге

4-я игра —23 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге

5-я игра — 26 апреля, 20:00 (мск) в Казани (*)

6-я игра — 29 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге (*)

7-я игра — 2 мая, 20:00 (мск) в Казани (*)

(*) — если понадобится

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

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