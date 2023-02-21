Бриттни Грайнер подписала контракт с «Финиксом»

«Финикс Меркьюри» официально объявил о подписании контракта с центровой (32 года, 203 см), которая провела почти 10 месяцев в российской тюрьме.

«Бриттни Гринер будет играть за «Меркьюри» в 2023 году. Мы скучали по Би Джи каждый день до ее возвращения. В это время нашей главной заботой был не баскетбол. Ее присутствия на площадке, в нашей раздевалке, в клубе и сообществе очень не хватало. Мы продолжим использовать все ресурсы нашей организации, чтобы поддерживать ее на площадке и за ее пределами. Мы очень рады, что она вернется в баскетбол, который она так любит. Это особенное подписание. Сегодня особенный день для всех нас», – заявил генеральный менеджер «Меркьюри» Джим Питман.

Выступавшая в России за УГМК Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале прошлого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил американскую баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

8 декабря Грайнер была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США провела в тюрьме 294 дня.

Грайнер каждый из девяти своих сезонов в женской НБА отыграла в составе «Финикса». Она была выбрана клубом под 1-м номером на драфте 2013 года.

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