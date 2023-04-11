Джон Коллинз: «Трэй Янг гораздо лучше, чем Стеф Карри, как плеймейкер и как скорер в игре один на один»
Форвард «Атланты» Джон Коллинз высказался о том, что его партнера по команде Трэя Янга часто сравнивают со Стефеном Карри («Голден Стэйт»).
«Невысокий светлокожий защитник, умеющий бросать сверхдальние трехочковые. НБА любит сравнивать.
Теперь у Трэя определенно своя категория. Могу с уверенностью сказать, что он гораздо лучше, чем Стеф, как плеймейкер и как скорер в игре один на один.
Очевидно, что в чем-то лучше Трэй, в чем-то лучше Стеф. В каком смысле они похожи, если говорить о реакции на их сумасшедшие трехочковые.
Приятно, когда тебя сравнивают с таким игроком, как Стеф, но мне кажется, что Трэй хочет прославить собственное имя», – сказал Коллинз.
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
10 комментариев