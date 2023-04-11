Джон Коллинз: «Трэй Янг гораздо лучше, чем Стеф Карри, как плеймейкер и как скорер в игре один на один»

Теги Атланта Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джон Коллинз Трэй Янг Баскетбол

Форвард «Атланты» Джон Коллинз высказался о том, что его партнера по команде Трэя Янга часто сравнивают со Стефеном КарриГолден Стэйт»).

«Невысокий светлокожий защитник, умеющий бросать сверхдальние трехочковые. НБА любит сравнивать.

Теперь у Трэя определенно своя категория. Могу с уверенностью сказать, что он гораздо лучше, чем Стеф, как плеймейкер и как скорер в игре один на один.

Очевидно, что в чем-то лучше Трэй, в чем-то лучше Стеф. В каком смысле они похожи, если говорить о реакции на их сумасшедшие трехочковые.

Приятно, когда тебя сравнивают с таким игроком, как Стеф, но мне кажется, что Трэй хочет прославить собственное имя», – сказал Коллинз.

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10 комментариев

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МЗ
Ответ Goddemic
Вы не поняли сарказма. Он лучше в этих компонентах в игре ОДИН НА ОДИН. Особенно как плеймейкер))
Коллинз хорош))))
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Ilovethisgame77
Ой, дурааак
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Don Pihot
рекламирует перед продажей
0
0
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si40w
Эх, жаль они в плей-офф не могут встретиться, я бы посмотрел на этот свип
+1
0
+1
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Tolball
Офис Атланты что бы как то отбить ЗП Коллинза, поручил тому вести рекламную компанию Янга с целью выгодно обменять..
+3
0
+3
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Чудинов Дмитрий
Так и представил, как Коллинза обменяли в ГС и он такой "нет, Янг все-таки гораздо лучше" ))
0
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Goddemic
Вы не поняли сарказма. Он лучше в этих компонентах в игре ОДИН НА ОДИН. Особенно как плеймейкер))
+3
0
+3
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Mit_Sam
Джон Коллинз: Трей Янг гораздо моложе Стефа, у него смешная причёска, нет перстней и титулов MVP (ну, если по фактам)
+5
0
+5
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Dmitry Polovnikov
Ахаха, спасибо посмеялись
+2
-1
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Арман Кулжанов
Рассмешил
+5
-1
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