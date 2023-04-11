Джон Коллинз: «Трэй Янг гораздо лучше, чем Стеф Карри, как плеймейкер и как скорер в игре один на один»

Форвард «Атланты» высказался о том, что его партнера по команде часто сравнивают со (« »).

«Невысокий светлокожий защитник, умеющий бросать сверхдальние трехочковые. НБА любит сравнивать.

Теперь у Трэя определенно своя категория. Могу с уверенностью сказать, что он гораздо лучше, чем Стеф, как плеймейкер и как скорер в игре один на один.

Очевидно, что в чем-то лучше Трэй, в чем-то лучше Стеф. В каком смысле они похожи, если говорить о реакции на их сумасшедшие трехочковые.

Приятно, когда тебя сравнивают с таким игроком, как Стеф, но мне кажется, что Трэй хочет прославить собственное имя», – сказал Коллинз.

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