Никита Курбанов о рекомендациях МОК: «Грустно, печально»

Капитан ЦСКА Никита Курбанов рассказал о своем отношении к рекомендациям МОК по допуску российских спортсменов.

— Сейчас у вас идет сезон, как оцените промежуточный результат?

— Мы сейчас вышли в полуфинал на «Локомотив» поэтому готовимся к своему полуфиналу.

— Очень много в последнее время говорят про критерии МОК. Как вы относитесь к тому, что люди, которые выступают за ЦСКА, не смогут участвовать в международных соревнованиях?

— Это грустно, печально. Мне не хочется уходить в подробности. Но, мне кажется, это точно не есть хорошо.

Исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к турнирам российских спортсменов, которые не высказывали в поддержку СВО, в нейтральном статусе. При этом организация предложила не допускать к турнирам россиян, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

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