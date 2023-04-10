Ни одна команда НБА не набрала меньше 80 очков за игру в сезоне-2022/23

В регулярном чемпионате-2022/23 ни одна команда Лиги не опустилась ниже отметки в 80 набранных очков. Последний раз такое происходило в сезоне-1969/70.

« » набрал ровно 80 очков в матче с «Сакраменто» (80:120) в прошлом месяце.

« » и « » – по 81 против «Чикаго» (81:103) и «Нью-Йорка» (81:92) соответственно.

Примечательно, что « », набравший лишь 87 очков против «Индианы», добился победы – 87:82 в декабре прошлого года.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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