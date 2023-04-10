Ни одна команда НБА не набрала меньше 80 очков за игру в сезоне-2022/23

Теги Кливленд Детройт Индиана Майами Портленд НБА Баскетбол

В регулярном чемпионате-2022/23 ни одна команда Лиги не опустилась ниже отметки в 80 набранных очков. Последний раз такое происходило в сезоне-1969/70.

«Портленд» набрал ровно 80 очков в матче с «Сакраменто» (80:120) в прошлом месяце.

«Детройт» и «Кливленд» – по 81 против «Чикаго» (81:103) и «Нью-Йорка» (81:92) соответственно.

Примечательно, что «Майами», набравший лишь 87 очков против «Индианы», добился победы – 87:82 в декабре прошлого года.

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