Василий Карасев: «У МБА отличный проект, который позволяет развиваться российским игрокам»

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от « » в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (80:99, 1-3) подвел итоги дебютного сезона московской команды в лиге.

«В первую очередь, хочу поблагодарить за сезон наших болельщиков. Они весь сезон приходили и отлично нас поддерживали, большинство наших побед – это их заслуга.

Спасибо парням, они честно отработали и выступление в плей-офф – их награда за проделанную работу. Понятно, что где-то еще не хватает техники, терпения, опыта, но это дело наживное. Если они продолжат расти теми же темпами, то все будет отлично.

Спасибо клубу – у нас есть отличный проект, который позволяет развиваться российским игрокам. Мы играли с действующим чемпионом, который по ходу сезона становился только лучше. Возможно, в первом матче «Зенит» был немного расслаблен, хотел выиграть малой кровью, но в дальнейшем их настрой был самым серьезным, и класс в итоге сказался», – сказал Карасев.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!