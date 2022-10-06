Демаркус Казинс: «Понимаю, что уже не тот, кем был раньше. Готов взять на себя любую роль»

Свободный агент заявил, что мечтает о возвращении в и готов исполнять в команде любую роль.

«Понимаю, что я уже не тот системообразующий игрок команды, каким был в молодости. Смирился с этим. Я понимаю, как устроен этот бизнес. Понимаю, как работает цикличность. Реально смотрю на вещи. Готов к любой роли, которую мне доверят. Буду исполнять ее охотно и в меру своих возможностей.

Я всегда стремился на самый верх, но сейчас готов делать то, что от меня потребуют. Если надо выходить в старте, если надо выходить со скамейки запасных или располагаться в конце скамейки, подбадривая товарищей, я сделаю все это. Все, что нужно. Я готов делать все необходимое для победы», – сказал 32-летний Казинс.

За последние два года перенесший серию травм Казинс сменил четыре команды. В минувшем сезоне центровой поиграл за и «Милуоки».

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