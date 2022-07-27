«Наггетс» обеспокоены здоровьем Демаркуса Казинса, предпочли подписать Деандре Джордана

Теги переходы Денвер НБА Деандре Джордан Демаркус Казинс Баскетбол

По словам инсайдера TheDNVR.com Харрисона Уинда, здоровье Демаркуса Казинса (31 года, 208 см) вызывало серьезную озабоченность у руководства «Денвера», поэтому клуб решил не подписывать с центровым новый контракт.

В итоге «Наггетс» сделали выбор в пользу свободного агента Деандре Джордана (34 года, 211 см), с которым был подписан контракт на один год.

В прошлом сезоне «Денвер» подписал три подряд 10-дневных контракта с Казинсом, после чего оставил центрового до конца сезона. В 31 матче за «Наггетс» Казинс набирал в среднем 8,9 очка и 5,5 подбора за 14 минут на площадке.

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