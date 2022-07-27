«Наггетс» обеспокоены здоровьем Демаркуса Казинса, предпочли подписать Деандре Джордана

По словам инсайдера TheDNVR.com Харрисона Уинда, здоровье (31 года, 208 см) вызывало серьезную озабоченность у руководства , поэтому клуб решил не подписывать с центровым новый контракт.

В итоге «Наггетс» сделали выбор в пользу свободного агента (34 года, 211 см), с которым был подписан контракт на один год.

В прошлом сезоне «Денвер» подписал три подряд 10-дневных контракта с Казинсом, после чего оставил центрового до конца сезона. В 31 матче за «Наггетс» Казинс набирал в среднем 8,9 очка и 5,5 подбора за 14 минут на площадке.

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