Звездный форвард « » на данный момент является основным претендентом на звание MVP финала НБА по коэффициентам FanDuel.

Двукратный MVP сезона лиги имеет коэффициент +270 в списке кандидатов на престижную награду имени Билла Рассела.

Адетокумбо – лучший игрок первой команды по итогам регулярного чемпионата. «Бакс» завершили регулярку с результатом 58-24.

На втором месте расположены Джейсон Татум из « » (+500), из « » (+700), Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (+1100) и Никола Йокич из «Денвера» (+1300).

Яннис ранее уже выигрывал награду MVP финала, когда привел «Бакс» к чемпионству в 2021 году.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА