Букмекеры назвали Янниса Адетокумбо основным претендентом на завоевание приза MVP финальной серии
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо на данный момент является основным претендентом на звание MVP финала НБА по коэффициентам FanDuel.
Двукратный MVP сезона лиги имеет коэффициент +270 в списке кандидатов на престижную награду имени Билла Рассела.
Адетокумбо – лучший игрок первой команды по итогам регулярного чемпионата. «Бакс» завершили регулярку с результатом 58-24.
На втором месте расположены Джейсон Татум из «Бостона» (+500), Кевин Дюрэнт из «Финикса» (+700), Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» (+1100) и Никола Йокич из «Денвера» (+1300).
Яннис ранее уже выигрывал награду MVP финала, когда привел «Бакс» к чемпионству в 2021 году.
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
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