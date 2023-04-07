Известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Стали известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

В полуфиналах плей-офф Лиги ВТБ в сериях до четырех побед (по схеме 2-2-1-1-1) встретятся ЦСКА (Москва) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и УНИКС (Казань) – победитель пары «Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва).

Матчи начинаются на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного сезона.

(1) ЦСКА – (5) «Локомотив-Кубань» 1-я игра – 15 апреля, 19:00 (мск) в Москве 2-я игра – 17 апреля, 20:00 (мск) в Москве 3-я игра – 20 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре 4-я игра – 22 апреля, 14:00 (мск) в Краснодаре 5-я игра – 25 апреля, 20:00 (мск) в Москве (*) 6-я игра – 28 апреля, 20:00 (мск) в Краснодаре (*) 7-я игра – 1 мая, 14:00 (мск) в Москве (*)

(*) – если понадобится.

(2) УНИКС — (3) «Зенит» / (6) МБА  1-я игра – 16 апреля, 14:00 (мск) в Казани 2-я игра – 18 апреля, 20:00 (мск) в Казани 3-я игра – 21 апреля, 20:00 (мск) в Санкт-Петербурге или Москве 4-я игра – 23 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге или Москве 5-я игра – 26 апреля, 20:00 (мск) в Казани (*) 6-я игра – 29 апреля, 14:00 (мск) в Санкт-Петербурге или Москве (*) 7-я игра – 2 мая, 20:00 (мск) в Казани (*).

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