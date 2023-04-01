МБА совершила рекордный рывок в четвертой четверти матча плей-офф в истории Лиги ВТБ – 18:0

Теги Зенит видео Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Московская МБА в субботу одержала сенсационную гостевую победу над петербургским «Зенитом» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Проигрывая со счетом 42:56 за 7:30 до конца четвертой четверти, МБА совершила рывок 18:0 и вышла вперед – 60:56. После этого московская команда довела матч до победы (65:61).

18:0 – это рекордный рывок в четвертой четверти матча плей-офф в истории Единой лиги ВТБ.

Лучшими в составе МБА стали Андрей Лопатин (18 очков, 7 подборов, 1 перехват, 1 передача) и Макар Коновалов (17 очков, 4 подбора).

Новичок лиги повел 1-0 в серии плей-офф против действующего чемпиона.

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