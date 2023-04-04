Томасу Эртелю не хватило 2 передач до повторения рекорда плей-офф Лиги ВТБ

Разыгрывающий « » во втором матче 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ против МБА (87:60) оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 передач.

Французскому плеймейкеру не хватило всего 2 передач до повторения рекорда плей-офф Лиги ВТБ, который принадлежит . Бывший разыгрывающий « » сделал 15 передач в матче 1/8 финала плей-офф 2014 года против «Енисея».

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!