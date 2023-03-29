Единая лига ВТБ представила промо-видео к плей-офф

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит видео Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма-Пари МБА Баскетбол

Единая лига ВТБ представила промо-видео к плей-офф сезона-22/23.

Решающая стадия сезона стартует 31 марта. В сериях 1/4 финала сойдутся ЦСКА – «Автодор», УНИКС – «Парма», «Зенит» – МБА, «Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий