Единая лига ВТБ представила промо-видео к плей-офф
Единая лига ВТБ представила промо-видео к плей-офф сезона-22/23.
Решающая стадия сезона стартует 31 марта. В сериях 1/4 финала сойдутся ЦСКА – «Автодор», УНИКС – «Парма», «Зенит» – МБА, «Нижний Новгород» – «Локомотив-Кубань».
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