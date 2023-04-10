Кайл Андерсон опроверг информацию, что угрожал «вырубить» Гобера

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон опроверг слухи о том, что угрожал «вырубить» центрового команды Руди Гобера.

Кайл отреагировал на соответствующий пост в виде эмодзи кепки, на сленге означающем ложь.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что Гобер и Андерсон продолжили выяснять отношения в большом перерыве. В частности, Андерсон сказал: «Я сейчас вырублю твою задницу». Их разнимали партнеры.

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4 комментария

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Budabuda
Ответ Денис Храпунов
Перевод сленговых словечек превращает все эти потоасовки в Броманс. Что ещё за "вырублю твою задницу"
тоже самое что и надрать задницу, т. е зачистить до блеска.
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711M
Ответ Swhat
Не знал что кепка значит лож
ну типа там скорее no cap = no lie, устойчивое выражение. следовательно, кепка значит вранье, видимо такая логика ахаха
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Денис Храпунов
Перевод сленговых словечек превращает все эти потоасовки в Броманс. Что ещё за "вырублю твою задницу"
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Swhat
Не знал что кепка значит лож
0
-1
-1
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