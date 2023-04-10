Кайл Андерсон опроверг информацию, что угрожал «вырубить» Гобера

Форвард «Миннесоты» опроверг слухи о том, что угрожал «вырубить» центрового команды .

Кайл отреагировал на соответствующий пост в виде эмодзи кепки, на сленге означающем ложь.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что Гобер и Андерсон продолжили выяснять отношения в большом перерыве. В частности, Андерсон сказал: «Я сейчас вырублю твою задницу». Их разнимали партнеры.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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