Кайл Андерсон опроверг информацию, что угрожал «вырубить» Гобера
Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон опроверг слухи о том, что угрожал «вырубить» центрового команды Руди Гобера.
Кайл отреагировал на соответствующий пост в виде эмодзи кепки, на сленге означающем ложь.
Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что Гобер и Андерсон продолжили выяснять отношения в большом перерыве. В частности, Андерсон сказал: «Я сейчас вырублю твою задницу». Их разнимали партнеры.
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