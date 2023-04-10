Кайл Андерсон после стычки с Гобером: «Вы слишком часто целуете его в задницу»

Работник организации «Миннесоты» опубликовал запись монолога в перерыве матча с «Новым Орлеаном» (113:108).

«Вы слишком часто целуете его в задницу. Хотите сказать мне сосредоточиться? Да что с вами, *****, такое. Вам всем придется принять решение этим летом», – сказал Андерсон.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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