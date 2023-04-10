За несколько часов до матча Кайл Андерсон уговорил Руди Гобера сыграть против «Пеликанс», несмотря на травму

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Никил Александер-Уокер Баскетбол

Журналист The Athletic Джон Крашински пролил свет на обстановку в «Миннесоте», которая привела к конфликту во время тайм-аута матча с «Новым Орлеаном».

«В воскресенье утром Гобер был внесен в список травмированных со спазмами в спине. Он прибыл на арену позже, чем обычно, и пытался привести себя в нужное состояние, чтобы принять участие в такой важной игре.

Одним из игроков, уговорившим Гобера выйти на паркет против «Пеликанс», был Андерсон, который в этом сезоне стал самым явным лидером команды. Кайл вызывает уважение своим опытом в плей-офф, баскетбольным IQ и трудовой этикой. Когда он говорит, «Тимбервулвз» слушают.

«Я не привык к подходу Кайла с точки зрения ветерана. Он очень прямолинеен. Думаю, что в сегодняшней НБА многие парни боятся сказать, что думают, но Андерсон не церемонится. Это достойно уважения. Он является старшим, который ведет за собой, это хорошо, что он в команде», – заявил Никил Александер-Уокер в прошлом месяце.

Андерсон сказал Гоберу, как сильно команда в нем нуждается в столь важной игре, и дал понять, что его товарищи ждут от него полной отдачи. Центровой ответил на призыв партнера и вышел в стартовом составе против «Пеликанс», – написал Крашински.

В середине второй четверти между басктеболистами завязался конфликт, Руди ударил Кайла. Организация отстранила Гобера от второй половины матча и отправила его домой.

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1 комментарий

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Вадим flanec
Андерсон клубный ментор. А по факту дедовщина.
+3
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+3
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