Форвард « » ответил на вопрос, заслужил ли третью в карьере награду MVP сезона.

«Считаю, что был самым ценным игроком последние пять сезонов. Хочу ли я третий приз в свою коллекцию? Черт возьми, да, конечно, я хочу третью статуэтку. Я всегда хочу быть первым. Стараюсь, чтобы моя команда была успешной. Это то, за что мне платят. Для этого я здесь.

Никогда не буду тем, кто дискредитирует чью-либо работу, занижает чужие успехи. Я не такой человек. И я никогда не буду выпрашивать награду MVP, которую, как мне кажется, я заслуживаю. Очень горжусь тем, что могу играть на уровне самого ценного игрока, потому что это означает, что я делаю мою команду успешной. В этом и заключается цель», – заявил грек.

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