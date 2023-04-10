Яннис Адетокумбо: «Я был MVP последние пять сезонов»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо ответил на вопрос, заслужил ли третью в карьере награду MVP сезона.

«Считаю, что был самым ценным игроком НБА последние пять сезонов. Хочу ли я третий приз в свою коллекцию? Черт возьми, да, конечно, я хочу третью статуэтку. Я всегда хочу быть первым. Стараюсь, чтобы моя команда была успешной. Это то, за что мне платят. Для этого я здесь.

Никогда не буду тем, кто дискредитирует чью-либо работу, занижает чужие успехи. Я не такой человек. И я никогда не буду выпрашивать награду MVP, которую, как мне кажется, я заслуживаю. Очень горжусь тем, что могу играть на уровне самого ценного игрока, потому что это означает, что я делаю мою команду успешной. В этом и заключается цель», – заявил грек.

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16 комментариев

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Ванька
через пару лет можно уже величайшим себя называть.
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Rodbert
Нормально так набросил камешек в чей то огород. А зря. Вторую половину карьеры придется с кем то объединяться и если он ни с кем не побратается, ни к чему хорошему это не приведет.
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whoisme
Ответ RAMIK
ЛеБрон был им лет 15 в своей карьере, а дали всего лишь 4 награды. Как её вручают я непонимаю. Поэтому считаю куда более логично было бы вручать ее по итогу сезона с ПО, а не регулярки. Если допустим награду получит Эмбиид и его команда вылетит в 1 раунде,какой же он МВП? Разве нет?
15 лет? Ок))
+6
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Павел Егоров
Ответ DonaldBrashear 2.0
Яннис дело говорит, но после 2х МВП третий давать нельзя же, в США культура равных возможностей и нельзя слишком выделять одного человека, даже если он лучший. Именно поэтому мвп получит в этом году Эмбиид.
Согласен. По всей продвинутой статистике Йокич на первом месте и по справедливости должен получить статуэтку. Но Джокер не медийный, лиге это не выгодно. В 3 раз ему не дадут выиграть, к сожалению... Плаксе Миртл дадут, который просто выпросил... Лучше уж дайте Хардену хотя бы за то, что его два раза обокрали и прокатили с наградой...
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Ivan85
Ответ DonaldBrashear 2.0
Яннис дело говорит, но после 2х МВП третий давать нельзя же, в США культура равных возможностей и нельзя слишком выделять одного человека, даже если он лучший. Именно поэтому мвп получит в этом году Эмбиид.
че тогда все до сих пор фапают на Джордана?
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nbawade
Ответ Daff Rogers
Поэтому награда и называется MVP регулярного чемпионата. Плей-офф это уже другая лига
Одна беда, нет MVP ПО, есть только MVP Финала.
Все же помнят ПО 2015-го, когда безоговорочным лидером был Карри, а приз достался Игги, и исключительно за защиту против ЛеБрона.
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Daff Rogers
Ответ RAMIK
ЛеБрон был им лет 15 в своей карьере, а дали всего лишь 4 награды. Как её вручают я непонимаю. Поэтому считаю куда более логично было бы вручать ее по итогу сезона с ПО, а не регулярки. Если допустим награду получит Эмбиид и его команда вылетит в 1 раунде,какой же он МВП? Разве нет?
Поэтому награда и называется MVP регулярного чемпионата. Плей-офф это уже другая лига
+13
-1
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ken35
Ответ RAMIK
ЛеБрон был им лет 15 в своей карьере, а дали всего лишь 4 награды. Как её вручают я непонимаю. Поэтому считаю куда более логично было бы вручать ее по итогу сезона с ПО, а не регулярки. Если допустим награду получит Эмбиид и его команда вылетит в 1 раунде,какой же он МВП? Разве нет?
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Andrey-Kiev
Ответ DonaldBrashear 2.0
так это какие года были? 1984-1986, тогда еще этой культуры якобы равных возможностей не было же или она была не так сильно распространена.
согласен
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Andrey-Kiev
Ларри Берд (из последних, кто получал 3 подряд) с тобой не согласится
так это какие года были? 1984-1986, тогда еще этой культуры якобы равных возможностей не было же или она была не так сильно распространена.
+8
-2
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RAMIK
ЛеБрон был им лет 15 в своей карьере, а дали всего лишь 4 награды. Как её вручают я непонимаю. Поэтому считаю куда более логично было бы вручать ее по итогу сезона с ПО, а не регулярки. Если допустим награду получит Эмбиид и его команда вылетит в 1 раунде,какой же он МВП? Разве нет?
+22
-13
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genghizsrk
Будем честны, МВП сезона 2018-19 годов лига подарила Яннису, который тогда должен был уходить Хардену, а по поводу этого сезона, Эмбиид заслуживает МВП по делу, не в обиду поклонникам стато**очера
+1
-7
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Andrey-Kiev
Ответ DonaldBrashear 2.0
Яннис дело говорит, но после 2х МВП третий давать нельзя же, в США культура равных возможностей и нельзя слишком выделять одного человека, даже если он лучший. Именно поэтому мвп получит в этом году Эмбиид.
Ларри Берд (из последних, кто получал 3 подряд) с тобой не согласится
+3
-3
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seregqua
Доля правды в его словах есть. Последние 5 лет Яннис стабильно доминирует в плане статистики и его команда стабильно среди лидеров в своей конференции. И в этом сезоне его цифры ничем не уступают Эмбииду и Йокичу, а результат у команды даже лучше

2018-18: 28+12+6, 64% TS, 31 PER, #1 в конференции
2019-20: 29+14+6, 61% TS, 32 PER, #1 в конференции
2020-21: 28+11+6, 63% TS, 29 PER, #3 в конференции
2021-22: 30+12+6, 63% TS, 32 PER, #3 в конференции
2022-23: 29+12+6, 61% TS, 29 PER, #1 в конференции
+18
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DonaldBrashear 2.0
Яннис дело говорит, но после 2х МВП третий давать нельзя же, в США культура равных возможностей и нельзя слишком выделять одного человека, даже если он лучший.
Именно поэтому мвп получит в этом году Эмбиид.
+16
-3
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Георгий Новиков
Йокич и Эмбиид для тебя шутки?
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