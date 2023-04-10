Яннис Адетокумбо: «Я был MVP последние пять сезонов»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо ответил на вопрос, заслужил ли третью в карьере награду MVP сезона.
«Считаю, что был самым ценным игроком НБА последние пять сезонов. Хочу ли я третий приз в свою коллекцию? Черт возьми, да, конечно, я хочу третью статуэтку. Я всегда хочу быть первым. Стараюсь, чтобы моя команда была успешной. Это то, за что мне платят. Для этого я здесь.
Никогда не буду тем, кто дискредитирует чью-либо работу, занижает чужие успехи. Я не такой человек. И я никогда не буду выпрашивать награду MVP, которую, как мне кажется, я заслуживаю. Очень горжусь тем, что могу играть на уровне самого ценного игрока, потому что это означает, что я делаю мою команду успешной. В этом и заключается цель», – заявил грек.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Все же помнят ПО 2015-го, когда безоговорочным лидером был Карри, а приз достался Игги, и исключительно за защиту против ЛеБрона.
2018-18: 28+12+6, 64% TS, 31 PER, #1 в конференции
2019-20: 29+14+6, 61% TS, 32 PER, #1 в конференции
2020-21: 28+11+6, 63% TS, 29 PER, #3 в конференции
2021-22: 30+12+6, 63% TS, 32 PER, #3 в конференции
2022-23: 29+12+6, 61% TS, 29 PER, #1 в конференции
Именно поэтому мвп получит в этом году Эмбиид.