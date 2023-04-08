Лидер « » рассказал о своих приоритетах в .

По словам грека, он не стремится к тому, чтобы стать лицом лиги.

«Я и правда не хочу быть лицом лиги. Действительно не хочу этого. Мне просто хочется играть в баскетбол... Если это сделает меня лицом лиги, отлично. Но это не является тем, на чем я фокусируюсь.

Знаете, кем я хочу быть? Я хочу быть лучшим ролевым игроком, который выходил на площадку», – заявил Адетокумбо.

Вторую часть высказывания 2-кратный MVP произнес с легкой улыбкой.

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