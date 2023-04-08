Яннис Адетокумбо: «Я не хочу быть лицом лиги»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал о своих приоритетах в НБА.
По словам грека, он не стремится к тому, чтобы стать лицом лиги.
«Я и правда не хочу быть лицом лиги. Действительно не хочу этого. Мне просто хочется играть в баскетбол... Если это сделает меня лицом лиги, отлично. Но это не является тем, на чем я фокусируюсь.
Знаете, кем я хочу быть? Я хочу быть лучшим ролевым игроком, который выходил на площадку», – заявил Адетокумбо.
Вторую часть высказывания 2-кратный MVP произнес с легкой улыбкой.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
+ Нельзя быть умнее баскетбола, и Яннис баскетбол не обманывает: отдается полностью👍