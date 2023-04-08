Яннис Адетокумбо: «Я не хочу быть лицом лиги»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо рассказал о своих приоритетах в НБА.

По словам грека, он не стремится к тому, чтобы стать лицом лиги.

«Я и правда не хочу быть лицом лиги. Действительно не хочу этого. Мне просто хочется играть в баскетбол... Если это сделает меня лицом лиги, отлично. Но это не является тем, на чем я фокусируюсь.

Знаете, кем я хочу быть? Я хочу быть лучшим ролевым игроком, который выходил на площадку», – заявил Адетокумбо. 

Вторую часть высказывания 2-кратный MVP произнес с легкой улыбкой.

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7 комментариев

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Klna Jislime
Ответ frenemy
U know ball
nuhh, i don’t kno
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frenemy
Ответ alexLA
Яннис какой-то слишком уж положительный, что это аж скучно) все же прикольнее, когда звезда более дерзкая, харизматичная в высказываниях и поведении, ну это мое мнение)
Из КД на рубеже 10х тоже лепили скромного парня. Просчитанные пиар ходы, милые заголовки, правильные слова. Та же история с Леброном. В какой-то момент медиа машина перестает так плотно "продавать" образ игрока и тогда начинают его реальные черты прорисовываться. Яннис сейчас все ещё брэнд в становлении
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frenemy
Ответ Klna Jislime
FAKE Humble!
U know ball
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Xell
Грек лицом Лиги?) ну ну
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alexLA
Яннис какой-то слишком уж положительный, что это аж скучно) все же прикольнее, когда звезда более дерзкая, харизматичная в высказываниях и поведении, ну это мое мнение)
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-3
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dev0
Мне нравится, что и как он говорит без всякой привязки к степени искренности.
+ Нельзя быть умнее баскетбола, и Яннис баскетбол не обманывает: отдается полностью👍
+6
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Klna Jislime
FAKE Humble!
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