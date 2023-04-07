Яннис Адетокумбо и еще пять игроков «Бакс» пропустят матч с «Гризлис» в пятницу

Теги травмы Мемфис Милуоки НБА Брук Лопес Дрю Холидэй Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Пэт Коннотон Грэйсон Аллен Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо и еще пять игроков команды пропустят матч с «Мемфисом» в пятницу.

Адетокумбо помещен в список травмированных с отметкой о том, что его беспокоят боли в правом колене. На площадку также не выйдут Дрю Холидэй (отдых), Крис Миддлтон (боли в правом колене), Брук Лопес (отдых), Грэйсон Аллен (растяжение правого голеностопа) и Пэт Коннотон (растяжение правого голеностопа).

«Бакс» уже гарантировали себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата.

«Гризлис» в случае победы обеспечат себе 2-е место на Западе.

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5 комментариев

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Против грусти
Мишки становятся вторыми, а потом сливают Оклахоме. И все счастливы.
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Rodbert
Вот настоящий МВП. Обеспечил команде 1 место и восстанавливается к ПО. Надо будет, сможет прибавить, не надо сэкономит силы. Но всем же нужен тащер герой до последнего матча.
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sasaicustoms
там чуть ли не вся основа Сакраменто завтра пропустит матч 😁😁
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711M
надеюсь, билеты на этот матч будут стоить 1 доллар, иначе совсем печально болелам
+3
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Юлия Закаблукова
Главное без травм к плей офф
+1
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