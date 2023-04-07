Яннис Адетокумбо и еще пять игроков «Бакс» пропустят матч с «Гризлис» в пятницу
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо и еще пять игроков команды пропустят матч с «Мемфисом» в пятницу.
Адетокумбо помещен в список травмированных с отметкой о том, что его беспокоят боли в правом колене. На площадку также не выйдут Дрю Холидэй (отдых), Крис Миддлтон (боли в правом колене), Брук Лопес (отдых), Грэйсон Аллен (растяжение правого голеностопа) и Пэт Коннотон (растяжение правого голеностопа).
«Бакс» уже гарантировали себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата.
«Гризлис» в случае победы обеспечат себе 2-е место на Западе.
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