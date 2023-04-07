Яннис Адетокумбо и еще пять игроков «Бакс» пропустят матч с «Гризлис» в пятницу

Лидер « » и еще пять игроков команды пропустят матч с « » в пятницу.

Адетокумбо помещен в список травмированных с отметкой о том, что его беспокоят боли в правом колене. На площадку также не выйдут (отдых), (боли в правом колене), Брук Лопес (отдых), Грэйсон Аллен (растяжение правого голеностопа) и Пэт Коннотон (растяжение правого голеностопа).

«Бакс» уже гарантировали себе 1-е место по итогам регулярного чемпионата.

«Гризлис» в случае победы обеспечат себе 2-е место на Западе.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта