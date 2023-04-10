Дарвин Хэм: «С учетом начала сезона «Лейкерс» рады тому, где оказались. Мы готовы»

Главный тренер « » заявил, что рад попаданию в плей-ин с 7-го места с учетом неудачного старта сезона.

После усиления состава в феврале «озерники» выдали результат 18-9.

«У нас появилась возможность, с нетерпением ждем этого. С учетом начала сезона «Лейкерс» рады тому, где оказались. Мы готовы.

У нас отличная атмосфера и взаимопонимание в раздевалке. Необходимо разобраться с некоторыми моментами по игре в защите, но не считая этого, мы готовы», – заявил Хэм.

В плей-ин калифорнийцы сыграют с «Миннесотой».

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