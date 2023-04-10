Дарвин Хэм: «С учетом начала сезона «Лейкерс» рады тому, где оказались. Мы готовы»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что рад попаданию в плей-ин с 7-го места с учетом неудачного старта сезона.
После усиления состава в феврале «озерники» выдали результат 18-9.
«У нас появилась возможность, с нетерпением ждем этого. С учетом начала сезона «Лейкерс» рады тому, где оказались. Мы готовы.
У нас отличная атмосфера и взаимопонимание в раздевалке. Необходимо разобраться с некоторыми моментами по игре в защите, но не считая этого, мы готовы», – заявил Хэм.
В плей-ин калифорнийцы сыграют с «Миннесотой».
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Без Леброна игра выглядела получше. А с его возвращением как-то всё натужно...
1)Пик-н-ролл в центре между Леброном и второй звездой, после прорыв под кольцо и сброс в угол на снайпера, если краску закрыли.
2) Айзо Леброна или другой звезды.