Дарвин Хэм: «С учетом начала сезона «Лейкерс» рады тому, где оказались. Мы готовы»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Дарвин Хэм НБА плей-ин Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм заявил, что рад попаданию в плей-ин с 7-го места с учетом неудачного старта сезона.

После усиления состава в феврале «озерники» выдали результат 18-9.

«У нас появилась возможность, с нетерпением ждем этого. С учетом начала сезона «Лейкерс» рады тому, где оказались. Мы готовы.

У нас отличная атмосфера и взаимопонимание в раздевалке. Необходимо разобраться с некоторыми моментами по игре в защите, но не считая этого, мы готовы», – заявил Хэм.

В плей-ин калифорнийцы сыграют с «Миннесотой».

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8 комментариев

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Andraey
Ну не знаю.
Без Леброна игра выглядела получше. А с его возвращением как-то всё натужно...
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Rodbert
Он говорил что у него есть план на игру перед началом сезона. В чем заключался этот план?
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xamer 9
Ответ Ivan85
это описание любой команды ни на что не претендующей, кроме высоких пиков, или в лучшем случае борьбы за ПИ. Благо сейчас у всех есть пусть и местечкрвач, но своя звезда. Тренерские команды так не играют. после пикнролов у них есть варианты, всякие каты, бэкдоры, спартаковские стеночки-забегания, а не вот эти вот вырвиглазные владения. вы конечно можете справедливо заявить что лал как раз и борятся за ПИ, но это во многом благодаря лысому шарлатану, которого Леба зачем то по блату устроил. теперь должен бегать как лошадь ломовая по 40 с лихером минут против всяких хьюстонов и полуЮт
Дядя, о каких стеночках-залеганиях вы говорите, если в феврале половина команды обновилось? Это вообще отличный результат, что они 18-9 сыграли, тем более много матчей без деда Лебы. Как можно реально считать, что этот результат чисто на скилле игроков был добыт, если главный игрок отсутствует?
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DiffusedLight
Ответ mibX
Это же описание любой команды Леброна: 1)Пик-н-ролл в центре между Леброном и второй звездой, после прорыв под кольцо и сброс в угол на снайпера, если краску закрыли. 2) Айзо Леброна или другой звезды.
За Леброна и двор, леброносексуалы стреляют в упор
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Ivan85
Ответ mibX
Это же описание любой команды Леброна: 1)Пик-н-ролл в центре между Леброном и второй звездой, после прорыв под кольцо и сброс в угол на снайпера, если краску закрыли. 2) Айзо Леброна или другой звезды.
это описание любой команды ни на что не претендующей, кроме высоких пиков, или в лучшем случае борьбы за ПИ. Благо сейчас у всех есть пусть и местечкрвач, но своя звезда. Тренерские команды так не играют. после пикнролов у них есть варианты, всякие каты, бэкдоры, спартаковские стеночки-забегания, а не вот эти вот вырвиглазные владения. вы конечно можете справедливо заявить что лал как раз и борятся за ПИ, но это во многом благодаря лысому шарлатану, которого Леба зачем то по блату устроил. теперь должен бегать как лошадь ломовая по 40 с лихером минут против всяких хьюстонов и полуЮт
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A. V.
Не достигнув желаемого сделали вид, что желали достигнутого
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mibX
Ответ Ivan85
разбиральщик лысый. игры как не было, так и нет в нападении, всё на личном скиле должны вытаскивать. если пикнрол не дали с первой попытки разыграть, сбиваемся тупо на айзо. в защите ни мысли ни старания. зато пафоса нагоняет как будто команду из ВТБ в по вывел.
Это же описание любой команды Леброна:
1)Пик-н-ролл в центре между Леброном и второй звездой, после прорыв под кольцо и сброс в угол на снайпера, если краску закрыли.
2) Айзо Леброна или другой звезды.
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Ivan85
разбиральщик лысый. игры как не было, так и нет в нападении, всё на личном скиле должны вытаскивать. если пикнрол не дали с первой попытки разыграть, сбиваемся тупо на айзо. в защите ни мысли ни старания. зато пафоса нагоняет как будто команду из ВТБ в по вывел.
+4
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