Руди Гобер: «Хочу извиниться перед болельщиками, организацией и особенно Кайлом Андерсоном»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон соцсети НБА плей-ин Баскетбол

Центровой «Вулвз» Руди Гобер принес извинения за инцидент во время матча с «Новым Орлеаном», когда во время тайм-аута он ударил одноклубника Кайла Андерсона.

«Эмоции взяли верх, я не справился с ними. Мне не следовало так реагировать, независимо от того, что было сказано.

Хочу извиниться перед болельщиками, организацией и особенно Кайлом, я люблю и уважаю его как партнера по команде», – написал француз в социальных сетях.

Гобер может быть отстранен «Миннесотой» от игры плей-ин с «Лейкерс» из-за конфликта.

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7 комментариев

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vik444
Тренер должен смотреть и давать указания игрокам. А не игроки друг другу. Поэтому и возникают конфликты. А если тренера нет в команде и такой бардак поэтому.
+2
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Rodbert
Какие то странные правила игры. Материть последними словами в течении всего сезона можно, а в ответку чуть толкнуть один раз нельзя. Нельзя мужикам запрещать быть мужиками, иначе все это в фарс превращается.
+8
0
+8
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Олег Иванов
Ответ Birdman NBA
А Андерсон извинился?
Айверсон...
0
-4
-4
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scorp19
Дежурные слова. Но по факту Андерсон заслужил получить по морде.
+2
0
+2
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Олег Иванов
Ответ Nightyork97
Достойно, Руди. В целом эмоции имеют место быть, но в эту ночь полыхала вся Миннесота.
В Джорджии погасли все огни.
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0
0
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Nightyork97
Достойно, Руди. В целом эмоции имеют место быть, но в эту ночь полыхала вся Миннесота.
+9
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+9
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Birdman NBA
А Андерсон извинился?
+12
0
+12
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