Руди Гобер: «Хочу извиниться перед болельщиками, организацией и особенно Кайлом Андерсоном»
Центровой «Вулвз» Руди Гобер принес извинения за инцидент во время матча с «Новым Орлеаном», когда во время тайм-аута он ударил одноклубника Кайла Андерсона.
«Эмоции взяли верх, я не справился с ними. Мне не следовало так реагировать, независимо от того, что было сказано.
Хочу извиниться перед болельщиками, организацией и особенно Кайлом, я люблю и уважаю его как партнера по команде», – написал француз в социальных сетях.
Гобер может быть отстранен «Миннесотой» от игры плей-ин с «Лейкерс» из-за конфликта.
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