Президент «Миннесоты» назвал поведение Руди Гобера «неприемлемым»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Тим Коннелли Кайл Андерсон Баскетбол

Между игроками «Миннесоты» центровым Руди Гобером и форвардом Кайлом Андерсоном произошла потасовка во время тайм-аута матча с «Новым Орлеаном».

Игроки что-то бурно обсуждали, и в пылу разговора Гобер решил ударить своего партнера по команде. Торин Принс оттолкнул центрового, команда развела конфликтующих в разные стороны.

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли назвал поведение Гобера «неприемлемым».

«Мы приняли решение отправить Руди Гобера домой после инцидента во второй четверти. Его поведение на скамейке было неприемлемым.

Мы будем разбираться с этой ситуацией внутри клуба», – заявил Коннелли.

Гобер может быть отстранен «Вулвз» от игры с «Лейкерс» в плей-ин.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedaification
То есиь когда Гобер смеясь налапал микрофоны в пандемию, они не поняли что он ежожо?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Габдрахманов
Интересно просто как часто в НБа такое происходит когда игрок своей же команды бьёт партнёра по команде .. во время игры прямо . Поступок очень глупый и сразу диз мораль.. когда тебя платят 40 лямов ты обязан хотя бы держать себя в руках раз не играешь на эти деньги .. химию в Миннесоте он убил конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крокозябра
Ответ Daff Rogers
Думаю они в любом случае проиграют. Важный матч для Леброна, он не может его проиграть
Ну да, Леброн же никогда важные матчи не проигрывал. Особенно в финалах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ jason82
Во блин патовая ситуация для управленца! Не накажешь за такое - потеряешь авторитет. Не выпустишь с Лейкерс, наверняка проиграешь!
Думаю они в любом случае проиграют. Важный матч для Леброна, он не может его проиграть
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Гобер поставил команду перед выбором двух стульев…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikael Rikhard
дичь
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jason82
Во блин патовая ситуация для управленца! Не накажешь за такое - потеряешь авторитет. Не выпустишь с Лейкерс, наверняка проиграешь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий