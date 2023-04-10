Президент «Миннесоты» назвал поведение Руди Гобера «неприемлемым»

Между игроками «Миннесоты» центровым и форвардом произошла потасовка во время тайм-аута матча с «Новым Орлеаном».

Игроки что-то бурно обсуждали, и в пылу разговора Гобер решил ударить своего партнера по команде. Торин Принс оттолкнул центрового, команда развела конфликтующих в разные стороны.

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли назвал поведение Гобера «неприемлемым».

«Мы приняли решение отправить Руди Гобера домой после инцидента во второй четверти. Его поведение на скамейке было неприемлемым.

Мы будем разбираться с этой ситуацией внутри клуба», – заявил Коннелли.

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