Кавай Ленард о серии с «Финиксом»: «Большой вызов. У них хорошая команда»

Теги Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард поделился ожиданиями от грядущего плей-офф и серии первого раунда против «Финикса».

«Было непросто выйти в плей-офф, мы отдали все силы. Парни весь сезон вылетают с травмами, но под занавес регулярки мы собрались, одержали несколько побед. И все же основная работа впереди.

Я рад снова сыграть в плей-офф. Нам предстоит большой вызов. У «Санз» хорошая команда. Нам нужно хорошо подготовиться и быть во всеоружии», – заявил Ленард.

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7 комментариев

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LilAnswer
Ответ igor nn
Это не всегда работает.Помнишь легендарный слив Хит с 3 топ скорерами пенсионерам из Далласа?Или влёт Кобе и Шака Детройту?Я вот не удивлюсь если Рассел с Полуджорджем накидают авоську..а Кавай, Зубац Пламли и Пауэлл отзащищаются.
Да, помню серию Даллас-Хит, классное противостояние. Джорджа скорее всего не будет в серии, писали что он скорее всего восстановится где-то ко 2ому раунду (если Клипперс туда попадут). Это ПО все возможно, но меня Клипперс в этом сезоне не впечатляют.
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igor nn
Ответ LilAnswer
Если честно, думаю что Клипперс проиграют в 6 матчах. Стартовая 5ка Финикса выглядит сильнее старта ЛАК, есть 2 топ скорера способных набирать 25-30 очков, хорошая командная защита. Единственные козыри Клипперс - это сильная скамейка и сам Кавай набравший крутую форму .
Это не всегда работает.Помнишь легендарный слив Хит с 3 топ скорерами пенсионерам из Далласа?Или влёт Кобе и Шака Детройту?Я вот не удивлюсь если Рассел с Полуджорджем накидают авоську..а Кавай, Зубац Пламли и Пауэлл отзащищаются.
+1
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zippa
Ответ AEZAKMI228
кавай разговорчивый такой последнее время
в прошивку залили ChatGPT
+9
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+9
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LilAnswer
Если честно, думаю что Клипперс проиграют в 6 матчах. Стартовая 5ка Финикса выглядит сильнее старта ЛАК, есть 2 топ скорера способных набирать 25-30 очков, хорошая командная защита. Единственные козыри Клипперс - это сильная скамейка и сам Кавай набравший крутую форму .
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AEZAKMI228
кавай разговорчивый такой последнее время
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Arti22
Думаю Санз в 6-7 закроют
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Daff Rogers
Двукратный MVP финалов против двукратного MVP финалов. Интересно)
+10
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+10
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