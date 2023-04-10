Кавай Ленард о серии с «Финиксом»: «Большой вызов. У них хорошая команда»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард поделился ожиданиями от грядущего плей-офф и серии первого раунда против «Финикса».
«Было непросто выйти в плей-офф, мы отдали все силы. Парни весь сезон вылетают с травмами, но под занавес регулярки мы собрались, одержали несколько побед. И все же основная работа впереди.
Я рад снова сыграть в плей-офф. Нам предстоит большой вызов. У «Санз» хорошая команда. Нам нужно хорошо подготовиться и быть во всеоружии», – заявил Ленард.
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