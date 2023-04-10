Кавай Ленард: «В последних двух матчах мы с трудом обыгрывали соперников, которые выходили без лидеров»

Теги Клипперс Финикс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард после матча с «Финиксом» (119:114) выразил мнение, что команда должна прибавить.

«В последних двух матчах мы с трудом обыгрывали соперников, которые выходили без лидеров. Нам нужно стать лучше», – заявил Ленард.

«Санз» сыграли с калифорнийцами без Девина Букера, Кевина Дюрэнта, Деандре Эйтона и Криса Пола.

Две команды сойдутся в первом раунде плей-офф.

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1 комментарий

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терминатор киборгов
спонсор высказывания - Рассел Вестбрук
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