Кавай Ленард: «В последних двух матчах мы с трудом обыгрывали соперников, которые выходили без лидеров»

Форвард « » после матча с « » (119:114) выразил мнение, что команда должна прибавить.

«В последних двух матчах мы с трудом обыгрывали соперников, которые выходили без лидеров. Нам нужно стать лучше», – заявил Ленард.

«Санз» сыграли с калифорнийцами без Девина Букера, Кевина Дюрэнта, Деандре Эйтона и Криса Пола.

Две команды сойдутся в первом раунде плей-офф.

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