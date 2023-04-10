Кавай Ленард: «В последних двух матчах мы с трудом обыгрывали соперников, которые выходили без лидеров»
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард после матча с «Финиксом» (119:114) выразил мнение, что команда должна прибавить.
«В последних двух матчах мы с трудом обыгрывали соперников, которые выходили без лидеров. Нам нужно стать лучше», – заявил Ленард.
«Санз» сыграли с калифорнийцами без Девина Букера, Кевина Дюрэнта, Деандре Эйтона и Криса Пола.
Две команды сойдутся в первом раунде плей-офф.
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