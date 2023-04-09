Кавай Ленард: «Для нас еще ничего не гарантировано»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард поделился мыслями в преддверии заключительного матча регулярки против «Финикса». В случае победы «парусники» гарантируют себе 5-ю строчку на Западе.
«Мы должны выиграть матч, так что это главное. Просто придем туда, как в любой другой вечер, будем готовы и постараемся добиться победы.
Мы должны быть оптимистами в этом вопросе, знаете, мы те, кто мы есть на данный момент. Так что сосредоточимся и станем лучше. Но, я хочу сказать, что завтра нам еще предстоит победить, так что для нас ничего не гарантировано. Думаю, именно на этом мы должны сконцентрировться в данный момент», – сказал Кавай.
Матч начнется в 22:30 по московскому времени.
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3) победы в дивизионе
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