Кавай Ленард: «Для нас еще ничего не гарантировано»

Звездный форвард « » поделился мыслями в преддверии заключительного матча регулярки против « ». В случае победы «парусники» гарантируют себе 5-ю строчку на Западе.

«Мы должны выиграть матч, так что это главное. Просто придем туда, как в любой другой вечер, будем готовы и постараемся добиться победы.

Мы должны быть оптимистами в этом вопросе, знаете, мы те, кто мы есть на данный момент. Так что сосредоточимся и станем лучше. Но, я хочу сказать, что завтра нам еще предстоит победить, так что для нас ничего не гарантировано. Думаю, именно на этом мы должны сконцентрировться в данный момент», – сказал Кавай.

Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

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