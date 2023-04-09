Кавай Ленард: «Для нас еще ничего не гарантировано»

Теги Клипперс Финикс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард поделился мыслями в преддверии заключительного матча регулярки против «Финикса». В случае победы «парусники» гарантируют себе 5-ю строчку на Западе.

«Мы должны выиграть матч, так что это главное. Просто придем туда, как в любой другой вечер, будем готовы и постараемся добиться победы.

Мы должны быть оптимистами в этом вопросе, знаете, мы те, кто мы есть на данный момент. Так что сосредоточимся и станем лучше. Но, я хочу сказать, что завтра нам еще предстоит победить, так что для нас ничего не гарантировано. Думаю, именно на этом мы должны сконцентрировться в данный момент», – сказал Кавай.

Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

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10 комментариев

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NastyNay
"Но, я хочу сказать, что завтра я играть не буду"
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Rumata22
Ответ lugovoy.sanya
А по какому принципу такое распределение?
1) количество побед
2) сезонные серии
3) победы в дивизионе
4) победы в конференции
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lugovoy.sanya
Ответ Cubs-V
НОП ЛАК ЛАЛ ГСВ
А по какому принципу такое распределение?
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Cubs-V
Ответ lugovoy.sanya
Роман Сприкут ты где? Объясни плз, если у 4х команд будет одинаковый результат, то как будет выглядеть турнирная таблица?
НОП
ЛАК
ЛАЛ
ГСВ
+1
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lugovoy.sanya
Роман Сприкут ты где? Объясни плз, если у 4х команд будет одинаковый результат, то как будет выглядеть турнирная таблица?
0
0
0
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RAMIK
Ответ ДжонСнег
как я понял если они проиграют а пеликанс победят то клипперс могут упасть на 7ое
Как там все запутано. Во всем виноваты Кингс.
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blooooomka
Какое 6е ? Выиграют, точно 5ое, проиграют 6ое , но... Если НОП выиграют , а они проиграют, то НОП в плове, а Клипперс в ПИ! Не все так просто и однозначно тут
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Вадим Ермаков
Ответ RAMIK
а разве 6 место не лучше? ЛАЛ уже не обойдут их никак.
При победе Ноп и гсв лал и лак в плей инне
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ДжонСнег
Ответ RAMIK
а разве 6 место не лучше? ЛАЛ уже не обойдут их никак.
как я понял если они проиграют а пеликанс победят то клипперс могут упасть на 7ое
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RAMIK
а разве 6 место не лучше? ЛАЛ уже не обойдут их никак.
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