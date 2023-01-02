«Анадолу Эфес» расстался с Айзейей Тэйлором
«Анадолу Эфес» воспользовался опцией и расторг контракт с разыгрывающим Айзейей Тэйлором (28 лет, 191 см).
Тэйлор стал игроком турецкого клуба 1 ноября, заключив краткосрочное соглашение. Его подписали, чтобы компенсировать отсутствие травмированного Шэйна Ларкина, который недавно вернулся в строй.
В 11 матчах Евролиги американец набирал 2,6 очка в среднем за игру.
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