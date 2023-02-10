Ян Веселы пожертвовал 25 000 евро пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше

Форвард «Барселоны» пожертвовал 500 000 турецких лир (около 25 000 евро) пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.

Об этом сообщил разыгрывающий турецкого « » , который ранее призвал делать пожертвования в свой фонд.

«Брат мой, я признателен тебе за очень щедрое пожертвование. Мы позаботимся о том, чтобы оно помогло как можно большему количеству пострадавших», – написал Ларкин.

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