Ян Веселы пожертвовал 25 000 евро пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Форвард «Барселоны» Ян Веселы пожертвовал 500 000 турецких лир (около 25 000 евро) пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше.
Об этом сообщил разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфеса» Шейн Ларкин, который ранее призвал делать пожертвования в свой фонд.
«Брат мой, я признателен тебе за очень щедрое пожертвование. Мы позаботимся о том, чтобы оно помогло как можно большему количеству пострадавших», – написал Ларкин.
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