«Фенербахче» сыграет с «Партизаном» в черной форме в память о жертвах землетрясения в Турции

Турецкий «Фенербахче» сыграет гостевой матч Евролиги против сербского « » в форме черного цвета. Игра состоится в четверг.

Таким образом, клуб почтит память жертв землетрясения, которое 6 февраля обрушилось на восточную часть Турции и северные районы Сирии.

Ранее, в связи с происшествием, были перенесены матчи 24-го тура с участием турецких « » и « », а также несколько игр чемпионата Турции.

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Фото: «Фенербахче»