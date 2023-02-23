«Фенербахче» сыграет с «Партизаном» в черной форме в память о жертвах землетрясения в Турции

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Турецкий «Фенербахче» сыграет гостевой матч Евролиги против сербского «Партизана» в форме черного цвета. Игра состоится в четверг.

Таким образом, клуб почтит память жертв землетрясения, которое 6 февраля обрушилось на восточную часть Турции и северные районы Сирии.

Ранее, в связи с происшествием, были перенесены матчи 24-го тура Евролиги с участием турецких «Фенербахче» и «Анадолу Эфеса», а также несколько игр чемпионата Турции.

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Фото: «Фенербахче»

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