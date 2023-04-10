Руди Гобер извинился перед партнерами. Он ударил Кайла Андерсона после того, как тот сказал ему заткнуться

Центровой «Миннесоты» принес извинения партнерам в командном чате, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на защитника Майка Конли.

Инцидент случился во время тайм-аута по ходу второй четверти последнего матча регулярного сезона против «Нового Орлеана» при счете 36:48. Андерсон потребовал у Гобера блокировать броски соперников, а тот в ответ попросил форварда забирать отскоки. Когда Андерсон произнес: «Завали #####, сука», Гобер ударил одноклубника.

Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Гобер и Андерсон продолжили выяснять отношения в большом перерыве. В частности, Андерсон сказал: «Я сейчас вырублю твою задницу». Их разнимали партнеры.

После инцидента руководители «Миннесоты» отправили Гобера домой.

11 апреля «волков» ждет матч плей-офф против «Лейкерс».

«Эмоции вышли из-под контроля, – объяснил Андерсон. – Вот и все. Ничего более. Мы все обсудим и оставим это в прошлом. Мы взрослые люди. Произошло то, что произошло».