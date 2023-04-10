Руди Гобер извинился перед партнерами. Он ударил Кайла Андерсона после того, как тот сказал ему заткнуться
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер принес извинения партнерам в командном чате, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на защитника Майка Конли.
Инцидент случился во время тайм-аута по ходу второй четверти последнего матча регулярного сезона против «Нового Орлеана» при счете 36:48. Андерсон потребовал у Гобера блокировать броски соперников, а тот в ответ попросил форварда забирать отскоки. Когда Андерсон произнес: «Завали #####, сука», Гобер ударил одноклубника.
Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Гобер и Андерсон продолжили выяснять отношения в большом перерыве. В частности, Андерсон сказал: «Я сейчас вырублю твою задницу». Их разнимали партнеры.
После инцидента руководители «Миннесоты» отправили Гобера домой.
11 апреля «волков» ждет матч плей-офф против «Лейкерс».
«Эмоции вышли из-под контроля, – объяснил Андерсон. – Вот и все. Ничего более. Мы все обсудим и оставим это в прошлом. Мы взрослые люди. Произошло то, что произошло».
если за слова нормально бить в грудь, то за удар в грудь нормально выстрелить в грудь. а за выстрел в грудь надо устраивать кровную месть.
потому разумные люди на слова отвечают словами.
Но по сути дела, Гобер лучший игрок Миннесоты в этом сезоне. Лучший атакующий рейтинг в команде (=127), лучший защитный рейтинг (=109). Разница 127-109=+18 это просто элитный показатель, лишь Йокич и ещё пара человек дают такой явный плюс. Гобер забивает на 18 очков больше, чем пропускает (за 100 атак). Для сравнения у Эвардса 106-113= -7. Эвардс больше пропускает, чем забивает. Таунс 116-114=+2, скромные два очка за 100 атак.
По Win Shares и PER Гобер тоже лучший в Миннесоте.
Сегодня повезло победить без Гобера, но так всегда не будет. Надо мириться с Гобером, и готовиться к Лал.