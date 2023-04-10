Руди Гобер извинился перед партнерами. Он ударил Кайла Андерсона после того, как тот сказал ему заткнуться

Теги происшествия Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер принес извинения партнерам в командном чате, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на защитника Майка Конли.

Инцидент случился во время тайм-аута по ходу второй четверти последнего матча регулярного сезона против «Нового Орлеана» при счете 36:48. Андерсон потребовал у Гобера блокировать броски соперников, а тот в ответ попросил форварда забирать отскоки. Когда Андерсон произнес: «Завали #####, сука», Гобер ударил одноклубника.

Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Гобер и Андерсон продолжили выяснять отношения в большом перерыве. В частности, Андерсон сказал: «Я сейчас вырублю твою задницу». Их разнимали партнеры.

После инцидента руководители «Миннесоты» отправили Гобера домой.

11 апреля «волков» ждет матч плей-офф против «Лейкерс».

«Эмоции вышли из-под контроля, – объяснил Андерсон. – Вот и все. Ничего более. Мы все обсудим и оставим это в прошлом. Мы взрослые люди. Произошло то, что произошло».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dedete
Ответ vulturecrow
даже в спортивной лиге понимают, что слова и распускание рук - это разные категории. если за слова нормально бить в грудь, то за удар в грудь нормально выстрелить в грудь. а за выстрел в грудь надо устраивать кровную месть. потому разумные люди на слова отвечают словами.
Еще раз - это было верное решение. Надеюсь, что больше Гобера партнеры не будут обижать )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
Ответ Dedete
судя по этому диалогу, правильно Гобер ударил Андерсона. На тренировке надо еще добавить )
даже в спортивной лиге понимают, что слова и распускание рук - это разные категории.

если за слова нормально бить в грудь, то за удар в грудь нормально выстрелить в грудь. а за выстрел в грудь надо устраивать кровную месть.

потому разумные люди на слова отвечают словами.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Air Rodman
Ответ The_Enot
Так его команда может отстранить.
Ну если у них совсем крыша поедет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikael Rikhard
кто такой Кайл Андерсон?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Air Rodman
Вижу, как теперь хейтят Гобера во всех новостях.
Но по сути дела, Гобер лучший игрок Миннесоты в этом сезоне. Лучший атакующий рейтинг в команде (=127), лучший защитный рейтинг (=109). Разница 127-109=+18 это просто элитный показатель, лишь Йокич и ещё пара человек дают такой явный плюс. Гобер забивает на 18 очков больше, чем пропускает (за 100 атак). Для сравнения у Эвардса 106-113= -7. Эвардс больше пропускает, чем забивает. Таунс 116-114=+2, скромные два очка за 100 атак.
По Win Shares и PER Гобер тоже лучший в Миннесоте.
Сегодня повезло победить без Гобера, но так всегда не будет. Надо мириться с Гобером, и готовиться к Лал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The_Enot
Ответ Air Rodman
Гобер если и будет дисквалифицирован на матч другой, то в плейинн сыграет, потому что плейинн это как бы самостоятельный турнир. А дисква начнётся уже в следующем регулярном сезоне, то есть осенью.
Так его команда может отстранить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dedete
судя по этому диалогу, правильно Гобер ударил Андерсона. На тренировке надо еще добавить )
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Air Rodman
Гобер если и будет дисквалифицирован на матч другой, то в плейинн сыграет, потому что плейинн это как бы самостоятельный турнир. А дисква начнётся уже в следующем регулярном сезоне, то есть осенью.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Поляков
Вот и началось....Гобер деструктивен.Таунс взаимодействовать с ним может через раз...Ход от Волков провальный изначально.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jerry40
Я думал, центровых побаиваются. А тут такое неуважение к семифутеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий