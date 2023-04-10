Име Удока и Фрэнк Вогель претендуют на пост главного тренера «Хьюстона»
«Хьюстон» решил сменить главного тренера Стивена Сайласа.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, техасскую команду могут возглавить экс-тренер «Бостона» Име Удока, возглавлявший ранее «Индиану» и «Лейкерс» Фрэнк Вогель или нынешний ассистент «Уорриорз» Кенни Эткинсон.
По информации Криса Мэнникса из Sports Illustrated в список также входит ассистент «Портленда» Скотт Брукс.
Последние сезоны «Рокетс» перестраивали состав. В нынешнем розыгрыше у команды результат 22-60, техасцы стали предпоследними в таблице Западной конференции.
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