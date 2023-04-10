« » решил сменить главного тренера .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, техасскую команду могут возглавить экс-тренер «Бостона» , возглавлявший ранее «Индиану» и «Лейкерс» или нынешний ассистент «Уорриорз» .

По информации Криса Мэнникса из Sports Illustrated в список также входит ассистент «Портленда» Скотт Брукс.

Последние сезоны «Рокетс» перестраивали состав. В нынешнем розыгрыше у команды результат 22-60, техасцы стали предпоследними в таблице Западной конференции.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?