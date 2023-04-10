Име Удока и Фрэнк Вогель претендуют на пост главного тренера «Хьюстона»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Скотт Брукс Стивен Сайлас Фрэнк Вогель Кенни Эткинсон Баскетбол

«Хьюстон» решил сменить главного тренера Стивена Сайласа.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, техасскую команду могут возглавить экс-тренер «Бостона» Име Удока, возглавлявший ранее «Индиану» и «Лейкерс» Фрэнк Вогель или нынешний ассистент «Уорриорз» Кенни Эткинсон.

По информации Криса Мэнникса из Sports Illustrated в список также входит ассистент «Портленда» Скотт Брукс.

Последние сезоны «Рокетс» перестраивали состав. В нынешнем розыгрыше у команды результат 22-60, техасцы стали предпоследними в таблице Западной конференции. 

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1 комментарий

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Сотрудники Хью должны напрячься, если у кого-то жёны в офисе работают. Угроза добровольного харасмента зависла над их головами
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