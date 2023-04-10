Стивен Сайлас: «Я выхожу за дверь с гордо поднятой головой»

поделился эмоциями после ухода с поста главного тренера «Рокетс».

«Я горжусь. Всю жизнь хотел стать главным тренером. Я хотел быть таким же, как мой отец. Много разговоров было о моей работе в течение долгого времени, но парни просто продолжали играть, продолжали работать и не беспокоились об этом. И старались изо всех сил ради своего тренера. Я горжусь этим. Пройти через сезон с 22 победами, потерять отца, и все равно каждый день ходить на работу с улыбкой на лице.

Все прошло очень хорошо. Конечно, результат не совсем такой, как я хотел, но я выхожу за дверь с гордо поднятой головой», – поделился тренер.

В 236 встречах под руководством Сайласа « » добился победы лишь в 59 из них (25%).

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