Руди Гобер – за день до того, как ударил Андерсона: «Иногда Кайл немного резок в своих высказываниях, но я не принимаю это близко к сердцу»

Журналист Крис Хайн опубликовал отрывок из вчерашнего интервью с , в котором баскетболист положительно отзывался о своем партнере по команде .

«Кайл хочет побеждать, и иногда он немного резок в своих высказываниях, но я не принимаю это близко к сердцу. Я воспринимаю это позитивно, потому что это происходит из искреннего желания, чтобы я был лучшим Руди, каким я могу быть, и чтобы мы побеждали.

Мне нравится его конкурентоспособность, нравится, как он играет в баскетбол. То, как он делает других вокруг себя лучше. Кайл был огромной частью этого года», – сказал Гобер.

На следующий день во время матча с «Новым Орлеаном» между игроками прозошла стычка. Гобер ударил Андерсона во время тайм-аута. Центровой был отстранен командой до конца матча.

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