Руди Гобер – за день до того, как ударил Андерсона: «Иногда Кайл немного резок в своих высказываниях, но я не принимаю это близко к сердцу»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Баскетбол

Журналист Крис Хайн опубликовал отрывок из вчерашнего интервью с Руди Гобером, в котором баскетболист положительно отзывался о своем партнере по команде Кайле Андерсоне.

«Кайл хочет побеждать, и иногда он немного резок в своих высказываниях, но я не принимаю это близко к сердцу. Я воспринимаю это позитивно, потому что это происходит из искреннего желания, чтобы я был лучшим Руди, каким я могу быть, и чтобы мы побеждали.

Мне нравится его конкурентоспособность, нравится, как он играет в баскетбол. То, как он делает других вокруг себя лучше. Кайл был огромной частью этого года», – сказал Гобер.

На следующий день во время матча с «Новым Орлеаном» между игроками прозошла стычка. Гобер ударил Андерсона во время тайм-аута. Центровой был отстранен командой до конца матча.

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2 комментария

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petia.subbotin
А я помню как куча комментаторов писали что минька провернула крутой обмен и получила такого игрочищу в команду
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Undrey
ну тогда тут очевидное бьёт значит любит)
+12
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