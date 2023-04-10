Тайрон Лю о конфликте между Пламли и Хайлэндом: «Они решили этот вопрос, все в порядке»
Между игроками «Клипперс» Мэйсоном Пламли и Боунсом Хайлэндом произошла перепалка в тайм-ауте матча с «Финиксом».
Баскетболисты о чем-то спорили на повышенных тонах, затем Хайлэнд оттолкнул центрового. Норман Пауэлл не дал конфликту развиться.
По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, эта ситуация осталась в прошлом.
«Они решили этот вопрос. Все хорошо. Все в порядке», – заявил Лю.
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