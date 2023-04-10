Мэйсон Пламли и Боунс Хайлэнд потолкались во время тайм-аута
Между игроками «Клипперс» Мэйсоном Пламли и Боунсом Хайлэндом прозошла перепалка в тайм-ауте матча с «Финиксом».
Баскетболисты о чем-то спорили на повышенных тонах, затем Хайлэнд оттолкнул центрового. Норман Пауэлл не дал конфликту развиться.
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