Мэйсон Пламли и Боунс Хайлэнд потолкались во время тайм-аута

Между игроками « » и прозошла перепалка в тайм-ауте матча с «Финиксом».

Баскетболисты о чем-то спорили на повышенных тонах, затем Хайлэнд оттолкнул центрового. Норман Пауэлл не дал конфликту развиться.

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