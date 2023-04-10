Мэйсон Пламли и Боунс Хайлэнд потолкались во время тайм-аута

Теги Клипперс НБА Мэйсон Пламли Боунс Хайлэнд Баскетбол

Между игроками «Клипперс» Мэйсоном Пламли и Боунсом Хайлэндом прозошла перепалка в тайм-ауте матча с «Финиксом».

Баскетболисты о чем-то спорили на повышенных тонах, затем Хайлэнд оттолкнул центрового. Норман Пауэлл не дал конфликту развиться.

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6 комментариев

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Мага2101
расизм?
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diego22
Для сравнения, тут их принялись разнимать, а в Миннесоте Принс на Гобера с кулаками полетел. Просто сравнение командной химии...
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devic33
Они целовались, потом в игре пасовались, всё нормально
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Sasha Kurtin
но здесь не так как с Гобером в Минессоте - через минуту атаку на двоих соорудили, а потом пятюни отбили
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BenchWarmer
Сегодня прямо день командной химии имени Дреймонда Грина..
+10
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Алексей Водонос
Руководство "Денвера", походу, обладают даром предвидения: вырезали из себя раковую опухоль и сплавили её в "Клипперс". Теперь она там заразу начала распространять.
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