Тайрон Лю: «Аллен Айверсон помог мне сделать карьеру»

Бывший разыгрывающий «Лейкерс», ныне главный тренер «Клипперс» в подкасте The Pivot признался, что знаменитый момент, когда перешагнул через него в 1-м матче финальной серии 2001 года, помог ему сделать карьеру.

«Все говорят о том, что Аллен Айверсон перешагнул через меня, но он обеспечил мне карьеру.

Если бы не Аллен Айверсон, не знаю, где бы я сейчас был. Это противостояние помогло мне получить мой следующий контракт и позволило мне остаться в лиге на 11 лет.

После того момента летом я подписал контракт с «Уизардс». Если бы Аллен Айверсон не вышел в финальную серию, вы, вероятно, не увидели бы Тайрона Лю. Возможность опекать его в финальной серии помогла мне в карьере», – сказал Лю.

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