Тайрон Лю: «Аллен Айверсон помог мне сделать карьеру»
Бывший разыгрывающий «Лейкерс», ныне главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю в подкасте The Pivot признался, что знаменитый момент, когда Аллен Айверсон перешагнул через него в 1-м матче финальной серии 2001 года, помог ему сделать карьеру.
«Все говорят о том, что Аллен Айверсон перешагнул через меня, но он обеспечил мне карьеру.
Если бы не Аллен Айверсон, не знаю, где бы я сейчас был. Это противостояние помогло мне получить мой следующий контракт и позволило мне остаться в лиге на 11 лет.
После того момента летом я подписал контракт с «Уизардс». Если бы Аллен Айверсон не вышел в финальную серию, вы, вероятно, не увидели бы Тайрона Лю. Возможность опекать его в финальной серии помогла мне в карьере», – сказал Лю.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Действительно, смотря на звёзд, которые всего добились, и которым таланта насыпано(да и трудолюбия).Звёзд вроде Карри, Леброна, Кавая, Янисса, Дюрэнта, мы забываем о том, каково простому игроку в НБА.Как ему пробиться, удержаться, доказать, что он нужен??? Ведь их же пачками списывают в утиль.
Тайрон Лю доходчиво пояснил, что такое карьера в НБА и чего не понимают 99% зрителей шоу.