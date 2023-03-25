Тайрон Лю: «Аллен Айверсон помог мне сделать карьеру»

Теги Тайрон Лю Аллен Айверсон Клипперс Лейкерс Филадельфия НБА видео Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Лейкерс», ныне главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю в подкасте The Pivot признался, что знаменитый момент, когда Аллен Айверсон перешагнул через него в 1-м матче финальной серии 2001 года, помог ему сделать карьеру.

«Все говорят о том, что Аллен Айверсон перешагнул через меня, но он обеспечил мне карьеру.

Если бы не Аллен Айверсон, не знаю, где бы я сейчас был. Это противостояние помогло мне получить мой следующий контракт и позволило мне остаться в лиге на 11 лет.

После того момента летом я подписал контракт с «Уизардс». Если бы Аллен Айверсон не вышел в финальную серию, вы, вероятно, не увидели бы Тайрона Лю. Возможность опекать его в финальной серии помогла мне в карьере», – сказал Лю.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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2 комментария

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Олег Иванов
Очень адекватный ответ от Лю.
Действительно, смотря на звёзд, которые всего добились, и которым таланта насыпано(да и трудолюбия).Звёзд вроде Карри, Леброна, Кавая, Янисса, Дюрэнта, мы забываем о том, каково простому игроку в НБА.Как ему пробиться, удержаться, доказать, что он нужен??? Ведь их же пачками списывают в утиль.
Тайрон Лю доходчиво пояснил, что такое карьера в НБА и чего не понимают 99% зрителей шоу.
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Pafi
А где сейчас Айверсон?
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