«Шарлотт» гарантировал контракт Мэйсона Пламли на сезон-22/23 (9,1 млн долларов)

Контракт центрового «Шарлотт» Мэйсона Пламли на следующий сезон стал полностью гарантированным во вторник ночью.
Баскетболист заработает 9,1 миллиона долларов. «Хорнетс» могли отчислить Пламли до 21 июня, заплатив ему только 4,3 миллиона долларов.
В прошедшем сезоне 32-летний центровой набирал 6,5 очка, 7,7 подбора и 3,1 передачи в среднем за матч.
Согласно подсчетам инсайдера ESPN Бобби Маркса, «Шарлотт» теперь имеет контракты на общую сумму 117 миллионов долларов в сезоне-2022/23 с учетом соглашений с игроками, которые будут выбраны под 13-м и 15-м номерами драфта этого года.
Таким образом, команде останется 29,2 миллиона долларов до превышения уровня налога на роскошь. «Хорнетс» также предстоят переговоры по новому контракту с форвардом Майлзом Бриджесом, который становится ограниченно свободным агентом и претендует на максимальную заработную плату.